Jem’s Soccer Academy: Matocci “Divertimento, regole e rispetto dei compagni”

E’ nella Jem’s Soccer Academy sin dal primo anno di attività. Prima come genitore, poi come mister, o come preferisce definirsi lui, formatore della Scuola Calcio. Mauro Matocci vive quotidianamente l’impianto di Casal Palocco assieme ai suoi Pulcini 2012 e Primi Calci 2013. Due gruppi che attraversano una fase delicata nel loro percorso di crescita personale e sportiva. Proprio per questo, il lavoro portato avanti da mister Matocci, assieme al suo collaboratore Mauro Cicchinelli, assume una grande importanza: “Lavoriamo prima sulla testa dei ragazzi. Insegniamo loro a rispettare le regole, i compagni e gli allenatori, a vivere in un gruppo. Formiamo il loro carattere poi pensiamo al pallone. Tutti valori che serviranno loro nella vita di tutti i giorni e non solo su un campo di calcio. Chiaro poi che ci concentriamo anche sugli aspetti tecnici che sono importanti in questa loro fase sportiva”.

Un lavoro che mister Matocci, ma tutti gli istruttori della Jem’s, hanno potuto portare avanti con serenità in questi mesi proprio grazie alla costante vicinanza del club: “La nostra è una della società migliori che ci sia. Non guardano mai al risultato del campo, ma si preoccupano solo del bene dei ragazzi. Ci sono sempre stati vicino, anche quando abbiamo avuto noi allenatori alcuni problemi. In alcuni momenti del recente passato ci siamo ritrovati con 2 o 3 bambini in campo e non è stato facile neanche per noi. La società è sempre stata li, accanto a noi e ci ha sostenuti e aiutato. Un club fantastico”.

Passando ai primi mesi della nuova stagione, mister Matocci traccia un primo bilancio: “Tutto procede nel migliore dei modi. I ragazzi hanno risposto con grande entusiasmo. Sono sempre presenti al campo, si divertono ed il lavoro prosegue senza intoppi. Da parte nostra teniamo sempre alta l’attenzione e li stimoliamo anche con giochi mirati al divertimento ed all’insegnamento. Anche le loro famiglie sono molto contente”.