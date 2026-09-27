Cassino: Salvatore Gualtieri è il nuovo presidente

Oggi la sfida di cartello al Salveti con il Pomezia, ieri nella sala San Benedetto della Bpc l’annuncio del nuovo presidente del Cassino calcio. Il direttore generale Luigi Lunghi ha dato il benvenuto a Salvatore Gualtieri che dopo una lunga carriera tra Crotone, Frosinone, la vicepresidenza della Lega di serie B e una parentesi in C al Cosenza, inizia questa nuova avventura nella città martire. “Assumere la presidenza del Cassino Calcio è per me – afferma Gualtieri – un grande onore e fonte di enorme entusiasmo. Questa piazza vanta una storia e una tradizione straordinarie, inserite in un contesto di eccellenze mondiali come l’abbazia, l’università e la sua ricchezza sociale. Il nostro obiettivo è costruire un club moderno e strutturato, che vada oltre il semplice risultato del campo”. Nel suo intervento, Gualtieri ha individuato i cinque pilastri su cui poggerà l’intero progetto: tifosi e gruppi organizzati, giovani e famiglie, sponsor, istituzioni e stampa.

“La maglia – continua Gualtieri – appartiene ai tifosi. Chi sostiene il Cassino deve sapere che sta sostenendo l’identità di questo territorio. Creeremo un laboratorio permanente di lavoro insieme a tutte e cinque queste componenti. Alle istituzioni chiediamo vicinanza; alla stampa di raccontare la nostra storia; agli sponsor di non limitarsi a un contributo, ma di scrivere questo percorso insieme a noi. Ai giovani diciamo: desiderate ardentemente di indossare questa maglia”. Il piano industriale e sportivo punta con decisione sul settore giovanile, considerato una risorsa strategica e sociale piuttosto che un costo. Tra i primi interventi annunciati figura un profondo restyling dell’Academy: rifacimento e modernizzazione di tre campi da gioco dedicati al vivaio e del campo adiacente allo stadio “Salveti” per la prima squadra; nuovi spogliatoi e realizzazione di uno Store ufficiale. Costruzione di una foresteria per accogliere i giovani talenti. La società ha fissato un orizzonte temporale chiaro: cinque anni per plasmare quello che la nuova governance ha battezzato come un vero e proprio “Modello Cassino”. “Un progetto pilota – fa sapere il club – di sviluppo societario, sportivo e infrastrutturale destinato a diventare un punto di riferimento e un fiore all’occhiello a livello nazionale, lasciando una traccia indelebile per i decenni a venire. Un percorso a lungo termine all’interno del quale si inserisce l’auspicio sportivo del Direttore Generale Luigi Lunghi, che punta al salto di categoria entro due anni”. Il dg Lunghi ha confermato la piena fiducia al tecnico Mancone che ha raccolto quattro punti nelle prime tre giornate di campionato con la squadra ora attesa dagli scontri diretti con Pomezia e Gaeta.