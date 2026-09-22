Albalonga: Bokoko “Ci prendiamo il punto col Cos e guardiamo avanti”

L’Albalonga ha subito riscattato il k.o. infrasettimanale (il primo dopo due vittorie consecutive in campionato e quella in Coppa Italia) sul campo dell’Aranova. Nel match interno contro il Cos Sarrabus Ogliastra, giocato sul campo amico di Cecchina dove gli azzurri disputeranno tutte le partite casalinghe della stagione, i ragazzi di mister Ruggero Panella hanno impattato 1-1 al termine di una gara molto convincente. “Alla fine è stato un pareggio importante, anche se abbiamo costruito diverse occasioni e potevamo anche vincere – dice Manuel Bokoko, esterno classe 1999 che ha segnato la rete castellana dopo l’iniziale vantaggio sardo – Era la terza gara in una settimana e venivamo da una gara non brillantissima in casa dell’Aranova con cui comunque non meritavamo di perdere. Volevamo tornare a fare risultato pieno, ma ci prendiamo comunque questo punto e guardiamo avanti”.

L’esterno, umbro di nascita ma con chiare origini nigeriane, è uno dei volti nuovi del gruppo di mister Panella: “Ho giocato diversi anni col Bastia tra Eccellenza e serie D e poi quattro anni in Veneto in D. L’anno scorso mi ero riavvicinato a casa giocando di nuovo al Bastia in Eccellenza, ma c’era voglia di tornare a misurarmi nel campionato di serie D e quando è arrivata la chiamata dell’Albalonga ne sono stato orgoglioso e l’accordo è stato rapido. Inoltre il gruppo mi ha accolto davvero alla grande, la sensazione è quella di essere entrato a far parte di una vera e propria famiglia sportiva”. Domenica scorsa ha trovato il primo gol con la nuova maglia: “Nella mia carriera ho fatto più assist che gol, ma chiaramente fa piacere. Avrei barattato volentieri la mia rete con una vittoria, ma va bene così”. Domenica l’Albalonga farà visita a un’altra sarda, ovvero quel Monastir che ha messo insieme nove punti nelle prime quattro partite: “Non conosco bene le avversarie perché è la prima volta nel girone G, ma ci sarà modo di studiarli in settimana. Da parte nostra c’è voglia di dare seguito alle prestazioni delle prime partite: andiamo lì senza timori, consapevoli che troveremo una squadra brava nel palleggio, ma anche consci dei nostri punti di forza. L’obiettivo? Prima di tutto cerchiamo di conquistare i punti per stare tranquilli, ma nell’ambiente c’è voglia e fiducia di poter fare un campionato di alta classifica” conclude Bokoko.