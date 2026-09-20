Roma City – Lodigiani 2-1: Marcucci decisivo

Vince e convince il Roma City, che regola la Lodigiani al Riano Athletic Center dopo una partita avvincente, terminata con un finale folle.

Avvio pimpante, con le due squadre che, nel primo quarto d’ora, provano a scardinare la difesa avversaria, ma senza realmente pungere in modo efficace.

Al 24′ l’episodio che cambia il match: azione corale del Roma City che libera Contini sulla sinistra, il capitano entra in area e viene steso, l’arbitro De Santis non ha esitazioni e indica immediatamente il dischetto. Dagli 11 metri, Barba spiazza Montagnini e porta in vantaggio i suoi.

Il gran caldo condiziona il ritmo della partita che si innervosisce a causa di un paio di interventi a palla lontana di Sterpone, di cui uno punito con il giallo.

Nel finale di primo tempo la Lodigiani si fa vedere dalle parti di Giordani con un colpo di testa di Treiani che obbliga l’estremo difensore del Roma City a rifugiarsi in angolo e poi con un gran destro da fuori di Pompili, ancora sventato da Giordani in tuffo.

Ripresa che comincia con la Lodigiani all’attacco, con mister Russo che mette subito Mastropietro per cercare di cambiare l’inerzia del match. Al 15′ Buttaroni lascia in 10 i suoi, dopo aver rifilato una testata a Vazquez, proprio sotto gli occhi dell’arbitro.

A questo punto la spinta della Lodigiani viene meno, e il Roma City prende più campo. Al 34′ altra svolta del match: Marcucci ha la palla del 2-0, ma Montagnini si supera. Dall’ angolo susseguente, Di Domenticantonio riparte in contropiede e da centrocampo trova una traiettoria che bacia il palo e supera Giordani, siglando il pareggio con eurogol fantastico.

La squadra del presidente – allenatore Doino però non ci sta e si riversa in attacco alla ricerca del gol partita. Gol che arriva a tre minuti dal 90′ con Marcucci, bravo a ribadire in porta da due passi, dopo una gran parata di Montagnini su Minnocci.

Dopo 5’ di recupero dove però il Roma City non soffre particolarmente, l’Athletic Center può esplodere di gioia per un inizio di stagione da incorniciare.

ROMA CITY Giordani, Angeloni, Contini, Guarino, Higuera, Ilari, Del Maschio (20’st Marcucci), Vazquez, Hernandez (5’st Primante), Barba (27’st Minnocci), Hoxha (27’st Rosati) PANCHINA Casagrande, Venditti, Tamburrini, Scavelli, Innocenzi ALLENATORE Doino

LODIGIANI Montagnini, Cannizzo, Scardola, Ciotoli (1’st Vinelli), Muzzi (25’st Silvestri), Buttaroni, Sterpone (1’st Palombi), Treiani (1’st Mastropietro), Pompili (17’st Di Domenicantonio), Palluzzi, Andracchio PANCHINA Marini, Simonetti, Ciufferri, Ciminelli ALLENATORE Russo

MARCATORI 25’ pt rig. Barba (R), 36’st Di Domenicantonio (L), 42’st Marcucci (R)

ARBITRO De Santis di Aprilia

ASSISTENTI Salvatori di Tivoli e Santostefano di Viterbo

NOTE Ammoniti Angeloni, Higuera, Vazquez, Ilari (R) Sterpone, Scardola, Andracchio (L) Espulso Buttaroni al 15’st per gioco violento Rec 3’ pt – 5’ st Angoli 1-4

Ufficio stampa Roma City