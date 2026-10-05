Vjs Velletri – Virtus Faiti 4-1: esordio vincente dell’11 di mister D’Este

Ottimo esordio casalingo per la VJS Velletri di mister Paolo D’Este che supera 4-1 la Virtus Faiti e inizia nel migliore dei modi il proprio campionato.

Pronti via e i rossoneri imprimono subito il loro ritmo alla gara. Dopo appena sei minuti Passaretta sblocca il risultato con una splendida girata da dentro l’area che non lascia scampo al portiere ospite. La Virtus Faiti, però, reagisce e al 15′ trova il pareggio su calcio di rigore trasformato da Costanzi. La VJS non accusa il colpo e torna a spingere. Al 20′ ancora Passaretta protagonista: sfrutta al meglio la combinazione con Ranzani e con forza e precisione insacca all’angolino per il nuovo vantaggio rossonero. I padroni di casa continuano a creare e al 37′ arriva il tris. Ranzani si procura un penalty, calcia, il portiere respinge ma lo stesso numero 9 rossonero è il più lesto sulla ribattuta e corregge in rete. Al 40′ i rossoneri sfiorano il poker: gran tiro da fuori di Passaretta su cui è straordinario il riflesso del portiere che alza sopra la traversa. Dal corner successivo, cross sul secondo palo e conclusione a giro di Moretti, ma ancora una volta è super la risposta dell’estremo difensore pontino.

Nella ripresa la VJS amministra con maturità. Decisivo anche Zazzaro che sale in cattedra neutralizzando due tiri insidiosi di Gambioli, ex di turno, uno da distanza ravvicinata e uno da fuori area. Il sigillo finale arriva al 35′: calcio d’angolo di De Luca, stacco perentorio di Commisso, neo entrato, che di testa firma il 4-1. Nel finale c’è spazio anche per il pallone del possibile 5-1 sui piedi di Bala, che a poca distanza dalla porta non riesce però ad insaccare.

Una vittoria convincente, una squadra che ha mostrato gioco, carattere e un attacco già in palla. Miglior inizio non poteva esserci per i rossoneri di mister D’Este, ora attesi dalla trasferta di Tecchiena su un campo difficile.

VJS VELLETRI Zazzaro, Marchi, Costanzo, Altobelli, Palmigiani, Moretti(11’st Commisso), Paglione (39’st Tedesco), Colasanti (39’st Frasca), Ranzani (19’st Bala), De Luca, Passaretta (33’st Gallo) PANCHINA De Massimi, Touray, Spagnoli, Arfaoui ALLENATORE D’Este

SPORTING FAITI Campagna, Gabrielli (5’st Ceci), Antelmi, Palluzzi, Ciarla, Franchin, Minà (42’pt Gambioli), De Angelis, Ciccarelli (5’st Caiola), Costanzi (24’st Pacifici), Fierabracci (12’st Ulisse) PANCHINA Fiori, Nardi, Lorenzetto, D’Atino ALLENATORE Di Giorgio

MARCATORI Passaretta 6′ pt Passaretta, 15′ pt rig. Costanzi (F), 20′ pt Passaretta, 36′ pt Ranzani, 35′ st Commisso.

ARBITRO Andrews di Roma 1

NOTE Espulsi Franchin (S) Ammoniti Costanzi, Campagna, De Luca, Moretti

Rocco Della Corte