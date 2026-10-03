Cassino: trasferta vietata per i tifosi a Gaeta. Mercato, arriva Giannaula

Per la terza volta da inizio stagione i tifosi del Cassino non potranno seguire la propria squadra in trasferta. Era già capitato all’esordio in campionato a Formia poi a Terracina per il primo turno di coppa Italia e oggi il divieto vale per il match del Riciniello con il Gaeta. Un vero peccato con l’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive di concerto con la questura di Latina che continua a negare la possibilità ai residenti in provincia di Frosinone di tifare gli azzurri. Fischio d’inizio alle ore 15 in quel di Serapo con la squadra di Mancone, grande ex di giornata visti i diversi anni trascorsi in terra pontina, chiamata a riscattarsi dopo un inizio di campionato a dir poco difficile. Tra pesanti infortuni, calendario in salita, un po’ di malasorte e qualche ingenuità da parte di giocatori esperti, i punti finora sono soltanto quattro, troppo pochi per un gruppo che ambisce a tornare subito in serie D. Il distacco dalla capolista Formia, oggi impegnata nel big match di Pomezia, è già di otto lunghezze e va assolutamente accorciato.

“Con grande onestà- afferma il direttore generale Gigi Lunghi – il nostro allenatore Davide Mancone al termine del match con il Pomezia, perso con un pesante 0-5, aveva rassegnato le dimissioni. Ma noi non abbiamo voluto prendere decisioni affrettate e le abbiamo respinte perché crediamo nel suo lavoro e nel suo progetto. Ovviamente ci aspettano tre sfide decisive e mi riferisco a quella odierna con il Gaeta, poi quella di coppa con il Terracina e poi la sfida casalinga di campionato con l’Alatri. Al termine di questi tre match tireremo le somme e capiremo quali sono i reali obiettivi stagionali. Ci siamo resi conto che la squadra va rinforzata e arriveranno a breve delle nuove pedine, su tutte un difensore centrale e un attaccante”. E ieri il club azzurro ha ufficializzato l’acquisto di Giuseppe Giannaula. Classe 1998, di origine catanese, è una punta centrale di 184 cm. Piede destro, arriva dal Tivoli. Nel suo passato esperienze in serie D con Licata, Giarre e Cittanovese. In Eccellenza ha vinto la coppa Italia con il Paternò conquistando anche il salto di categoria. In Promozione 21 gol con il Siracusa e 16 con l’Aci Sant’Antonio (Eccellenza). Oggi Mancone, oltre a Schinnea, De Silvestro e Della Pietra, dovrà rinunciare allo squalificato Veron, appiedato per due turni.