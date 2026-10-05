Vigor Acquapendente – Atletico Monterano 2-2: nel finale la pareggia Grillo

Giusto e spettacolare pareggio tra due squadre ben organizzate. Vigor Acquapendente in vantaggio all’11 del primo tempo: perfetto angolo di Andrea Filoni ed incornata vincente di Felipe Bernardes. Pareggio del Monterano in fotocopia al 14° della ripresa: su angolo di Molinaro colpo di testa vincente di De Santis. Vigor in vantaggio alla mezz’ora della ripresa: perfetta verticalizzazione di Valerio Filoni per un Filippo Mecarelli che con un pallonetto vellutato supera Kalbarczyk in uscita. Al primo minuto di recupero pareggio ospite con una bella semirovesciata di Francesco Grillo. Seppur priva di tre pedine importanti per il roster scacchiere, la Vigor sponsorizza idee chiare e precise in ogni reparto teleguidata impeccabilmente da coach Andrea Colonnelli. Perfette spaziature a 360° gradi per Mattia Ferlicca. Gli ospiti non stanno a guardare. Navarra e Sorace insidiano la porta di un Maico Alberelli che comunque se la cava egregiamente. Aquesiani ora attesi Domenica 11 Ottobre alle ore 15.30 sul terreno di una ASD Gradoli uscita sconfitta per 2-0 dal terreno di gioco della Real Fabrica di Roma calcio a 11.

ASD POLISPORTIVA VIGOR ACQUAPENDENTE: Alberelli, Accardo, Bambini (28° st Capaldini), Tomasselli, Valerio Filoni, Bernardes, Ferlicca, Palla (21° st Kalle), Bartolaccini (42° st Cencini), Andrea Filoni, Mecarelli

A DISPOSIZIONE: Barbini, Bataloni, Nutarelli, Franci

ALLENATORE: Colonnelli

ASD ATLETICO MONTERANO: Kalbarczyk, Giovani, Morresi, De Santis, Gullo, Soave (45° st Martorelli), Di Pietrantonio, Liberati (21°Francesco Grillo), Navarra (32 st Spada), Sorace, Molinaro (39° Bugiantella)

A DISPOSIZIONE: Tommaso Grillo. Luzzitelli, Saftencu, Guadagnoli

ALLENATORE: Molinaro

ARBITRO: Matteo Ceccacci Comitato Civitavecchia

MARCATORI: 11°pt Bernardes (APVA), 14° st De Santis (AAM), 31° st Mecarelli (APVA), 46° st Francesco Grillo (AAM)

NOTE: Ammoniti 32° st Moroni tecnico Monterano, 36° st Di Pietroantonio (AAM)

Giordano Sugaroni