Anzio – Trastevere 1-3: Alonzi protagonista con una doppietta

Sfida molto accesa e con diverse polemiche arbitrali quella tra Anzio e Trastevere, entrambe impegnate nella delicata corsa salvezza.

La Partita. Match molto atteso quello tra l’Anzio e i capitolini di mister Venturi, per quello che rappresentava un autentico spareggio salvezza. Nel primo tempo le due squadre si affrontano subito a viso aperto. Dopo appena tre minuti gli ospiti sono subito insidiosi con Massimo che da fuori fa partire un gran tiro, su cui Perna è molto abile nella risposta. Passano due minuti e il Trastevere passa: gran tiro di Tortolano su cui Perna è ancora prodigioso, ma sulla ribattuta Crescenzo insacca con un tap in comodo. L’Anzio prova a reagire e al 13’c’è subito una bella combinazione De Gennaro- Bartolotta, il tiro di quest’ultimo è deviato da Semprini. Un minuto dopo ci prova ancora Tortolano da fuori senza troppa convinzione mentre al 23’con il secondo affondo i romani trovano il raddoppio grazie ad Alonzi che in area è lesto a ribattere in rete.

I neroniani sembrano accusare il colpo ma gli uomini di Guida hanno comunque coraggio e provano a rialzarsi in piedi: al 33’ci prova Mladenovic su punizione, la conclusione del serbo è molto insidiosa e viene deviata in angolo da Semprini. Sull’azione successiva ci prova Sirignano di testa senza successo, mentre nel finale è ancora Mladenovic a rendersi pericoloso. Il secondo tempo parte di nuovo all’insegna dell’Anzio che prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo nonostante il doppio svantaggio, il forcing biancoceleste è premiato dopo appena cinque minuti grazie a Bencivenga, che subisce un fallo in area avversaria e poi dal dischetto trasforma con freddezza riaccendendo le speranze anziati. Con il passare del tempo gli assalti anziati si fanno meno lucidi e i capitolini riescono a contenere meglio le trame degli avversari, peraltro intorno alla mezzora Gennari commette un fallo a centrocampo punito con il cartellino rosso dal signor Garofalo di Torre del Greco, una decisione molto discutibile che ha pesato sull’economia del match. Gli uomini di Guida rimangono in dieci e nel finale nonostante l’inferiorità numerica provano gli ultimi assalti ma all’inizio del recupero arriva la doccia gelata con il calcio di rigore trasformato da Alonzi e conseguente espulsione di Mladenovic, anche questa troppo frettolosa. E’ la rete del tre a uno per gli ospiti che sancisce la fine del match e complica i piani salvezza dell’Anzio, anche se il finale di stagione è ancora tutto da scrivere.

ANZIO: Perna, Galati, Buatti, Sirignano, Valentini (18’st Lilli), De Gennaro, Paglia (38’st Perkovic), Bencivenga, Mladenovic, Bartolotta, Gennari. A disp: Simoncini, Carbone, Falconio, Rufo, Guido, Rizzaro, Di Marino. All: Guida.

TRASTEVERE: Semprini, Ferramisco, Fragnelli, Santovito, Massimo, Giordani, Mastropietro (38’st Giannetti), Crescenzo, Alonzi, Tortolano (18’st Traditi), Galofaro (43’st Baldari) A disp: Lazzarini, Crovello, Ricci, Monaco, Santarelli,, Di Domenicantonio. All: Venturi.

Arbitro: Sig. Garofalo di Torre del Greco

ASSISTENTI: Sig. Bertelli di Firenze, Sig Cardini di Firenze.

MARCATORI: 5’pt Crescenzo (T), 23’pt Alonzi (T), 5’st Bencivenga rig. (A), 46’st Alonzi rig. (T).

NOTE: Ammoniti: Semprini (T), De Gennaro (A), Bartolotta (A). Espulsi: Gennari (A) Mladenovic (A). Angoli: 7-6. Recupero: 1’pt, 4’st.