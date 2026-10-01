Ssd Consalvo, il presidente Lelli: “Felicissimi dei primi passi. Ultime possibilità per iscriversi da noi”

Il nuovo corso del Consalvo piace molto. Nelle prime settimane della stagione 2026-27 la risposta delle famiglie del territorio è stata notevole a livello di iscrizioni: “Abbiamo a disposizione ancora pochi posti nella Scuola calcio e qualcosa nell’agonistica – dice il neo presidente Christian Lelli che continuerà ad essere affiancato dalla vice presidente Francesca Spila – Nel settore di base abbiamo deciso di tenere le squadre a “numero chiuso” perché per noi gli spazi sono più importanti della quantità. Le famiglie hanno da subito apprezzato lo staff di eccellenza che abbiamo allestito col direttore sportivo Giuseppe Corsi (il quale ha lavorato al Manchester City con l’attuale ct della Nazionale Roberto Mancini che tra la metà e la fine di ottobre presenzierà alla festa di “inaugurazione” della Scuola calcio del Consalvo, ndr), il direttore tecnico del settore agonistico Gianni Lauretti e quello del settore di base Antonio Di Canio (fratello dell’ex calciatore Paolo, ndr). Abbiamo messo in piedi collaborazioni prestigiose come quella con la Fundacion Real Madrid grazie al responsabile per l’Italia Massimo Baggiani, con cui abbiamo già fatto uno stage e grazie al quale organizzeremo a giugno un grande camp, e quella con il Frosinone Academy, grazie al supporto di Alessandro Paparella e Alessandro Danieli. Inoltre a livello strutturale abbiamo completamente rinnovato gli spogliatoi, la segreteria, la direzione e il bar del campo. Inoltre la vice presidente Francesca Spila, con cui c’è totale unità di intenti, mi ha dato l’onore di conoscere il professor Umberto Consalvo che oltre 50 anni fa ha creato questa realtà al servizio di un intero quartiere e noi vogliamo proseguire quella missione, in una versione 2.0. Infine avremo uno staff di coordinatori motori di eccellenza per la Scuola calcio ovvero Roberto Dell’Ova e Alessandro Callea di Scuola calcio, mentre dell’agonistica si occuperà il “prof” uruguagio Carlos Felipe Fraigola e di tutti i portieri invece si prenderà cura il responsabile Luca Ferri col suo staff”.

Il presidente Lelli annuncia anche un’altra ghiotta novità organizzativa sulla Scuola calcio: “Avremo dei responsabili di fascia per ogni biennio e al tempo stesso alleneranno un gruppo: si tratta di Sante De Santis per gli Esordienti, Davide Pernarella per Pulcini, Manuela Fabi (ex calciatrice della Roma per oltre dieci anni) per i Primi calci e Samanta Rottaro per i Piccoli Amici. Avremo una maglia gara personalizzata ideata da Adidas proprio per noi, organizzeremo open day sociali (il primo nella seconda metà di ottobre, ndr) dedicati a tutti quei ragazzi predisposti per il calcio le cui famiglie non hanno la possibilità di sostenere la quota di iscrizione donando borse di studio di tre anni grazie al sostegno degli sponsor che ci accompagnano. Abbiamo intenzione di mettere a disposizione dei ragazzi le varie figure richieste dalla Federazione (ovvero tecnici qualificati e professionisti come psicologo e nutrizionista all’interno dello staff, ndr) per ottenere il titolo di Scuola calcio d’Elite. Definito anche il quadro degli allenatori dell’agonistica che saranno Alessandro Zolla per l’Under 18 regionale, Gianni Lauretti per l’Under 17, Fabio Garzina per l’Under 16, Massimiliano Bella per l’Under 15 ed Emanuele Aiuto per l’Under 14. Questa sarà la prima fase di un percorso durante il quale il nostro club dovrà essere una realtà a disposizione del quartiere così come pensato anni fa dal professor Consalvo: uno spazio aperto anche ad eventi extra-calcistici che non siano dedicati solo ai giovani, ma anche alle famiglie e agli anziani”.