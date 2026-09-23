Guidonia Montecelio: a sorpresa esonerato Lopez

Decisione a sorpresa da parte della proprietà del Guidonia Montecelio. Nonostante la settima posizione in classifica, i nove punti e le ptre vittorie in sei gare, ieri sera la decisione di sollevare dall’incarico di allenatore Giovanni Lopez. Questo lo scarno comunicato del club tiburtino.

“Il Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica di aver sollevato Giovanni Lopez dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il club rossoblù ringrazia mister Lopez e il suo staff per il lavoro svolto augurandogli le migliori fortune professionali”. La notizia ha colto di sorpresa i tifosi che sui social hanno manifestato il loro stupore, visto che oltre alle tre vittorie si era visto anche del bel gioco.