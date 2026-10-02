Albalonga, Laribi: “Peccato non aver vinto col Monastir, ma è comunque un buon punto”

L’Albalonga coglie il suo secondo pareggio consecutivo contro una formazione sarda. Dopo l’1-1 interno col Cos della scorsa settimana, nel match di ieri il gruppo di mister Ruggero Panella ha impattato 2-2 sul campo del Monastir al termine di una gara molto tirata. A parlarne è Karim Laribi, centrocampista classe 1991:

“Abbiamo giocato un primo tempo di un livello molto alto nonostante l’iniziale gol del vantaggio dei padroni di casa arrivato in seguito a un nostro errore. Siamo riusciti a ribaltare il risultato siglando il sorpasso a inizio ripresa, ma a quel punto ci siamo abbassati tanto: non abbiamo avuto la forza di continuare ad avere quell’atteggiamento e il Monastir, che comunque è un’ottima squadra, coi cambi ha modificato l’inerzia. Il rammarico rimane perché eravamo riusciti a ribaltare l’iniziale svantaggio, dispiace aver lasciato due punti per strada, ma è comunque un buon pareggio. A livello di prestazioni la squadra è in crescita: con l’Anagni abbiamo subito tanto e portato a casa i tre punti, mentre nelle ultime due abbiamo pareggiato ma meritavamo qualcosa in più”. Laribi parla del processo di ambientamento all’interno del gruppo castellano: “Ho trovato uno spogliatoio sano. Qui ci sono tanti volti nuovi, anche se qualcuno si conosceva per aver giocato insieme in altre realtà. Il valore della squadra è sicuramente buono, credo si possa fare un bel campionato”. Oltre trecento partite tra i professionisti (tra cui anche 11 col Sassuolo in serie A e un paio di convocazioni con la maglia della nazionale tunisina), ma per Laribi gli stimoli sono sempre alti: “La cosa che mi guida è la passione per questo sport e il mio atteggiamento non cambia a seconda della categoria”. Dopo il gol realizzato in Coppa Italia contro l’Atletico Lodigiani alla prima partita stagionale, Laribi ha festeggiato la prima rete con la maglia dell’Albalonga anche in campionato nel match col Monastir, colpendo con una delle sue “specialità”. “Ho scelto di tirare quel calcio di punizione sul lato del portiere che probabilmente si aspettava la traiettoria sopra la barriera”. Nel prossimo turno gli azzurri ospiteranno l’Anzio, ex squadra di Laribi nell’ultimo anno e mezzo: “Il gruppo è stato quasi totalmente cambiato, ma conosco mister Guida: sarà una partita complicata perché loro a livello difensivo stanno facendo molto bene e davanti hanno giocatori di qualità”.