Multietna soffre ma è terza

Multietna e Sanitaria Minicucci sono tutte e due appaiate in terza posizione e sono pronte a darsi battaglia per inseguire le prime due della classe. Il Multietna può contare su uno degli attacchi più prolifici dell’intero torneo mentre La Sanitaria Minicucci dal canto suo ha una difesa invidiabile che ha subito meno di due gol a partita.

Nel primo tempo vediamo come l’equilibrio regna sovrano. Pochi tiri da entrambe le parti e tutte e due le squadre temono di subire il gol avversario. Le due squadre si dimostrano brave nel fraseggio anche se si chiudono molto bene perciò i tentativi più insidiosi avvengono con tiri da fuori che non incutono timore ai rispettivi portieri.

Con il gol del vantaggio del Multietna gli equilibri vengono completamente stravolti. Dopo l’errore del portiere che ha provocato il gol, la squadra di casa va completamente in down subendo ben tre gol in 15 minuti. Il loro attaccato scellerato provoca dei buchi che sono facile preda per l’impostazione degli attaccanti avversari che si dimostrano letali nelle ripartenze. Nei 5 minuti finali succede il delirio. Il Multietna si sente già la vittoria in tasca e quindi non da molto peso al gol del 3 a1. L’azione nasce dalla sinistra dove l’esterno trova il fondo spostando verso di lui tutte le marcature dei difensori avversari. Il cross che nasce dalla sua giocata è facile preda per l’attaccante appostato sul secondo palo. Il gol del 3 a 2 è la fotocopia del primo rendendo gli ultimi minuti nevralgici. Alla fine il risultato non cambia e il Multietna porta a casa la vittoria.

Vittoria che nasce nel secondo tempo per i padroni di casa ma rischiano qualcosa sul finire della partita. Vittoria fondamentale che li porta solitari al terzo posto e si avvicinano al Cavaliere nero in seconda posizione. Doccia fredda per la Sanitaria che contro il Pronto chef non potrà fallire l’appuntamento con i tre punti se vuole continuare nella lotta promozione.

