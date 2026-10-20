- Vjs Velletri – La Setina 2-0: a segno Colasanti e Costanzo
- Roma City – Cassino 3-0: Hernandez grande protagonista
- Ssd Consalvo, Fabi: “Con Primi calci e Piccoli Amici lavoriamo a livello sportivo e umano”
- Albalonga, Salvato: “La prestazione con la Vigor Campagnano ci incoraggia”
- Anzio – Unipomezia 0-0: senza reti la sfida del Bruschini
- Lazio – Monza 3-1: la bellezza di essere primi
- Vjs Velletri – Virtus Faiti 4-1: esordio vincente dell’11 di mister D’Este
- Vigor Acquapendente – Atletico Monterano 2-2: nel finale la pareggia Grillo
- Cassino: trasferta vietata per i tifosi a Gaeta. Mercato, arriva Giannaula
- Albalonga, Laribi: “Peccato non aver vinto col Monastir, ma è comunque un buon punto”
Vjs Velletri – La Setina 2-0: a segno Colasanti e Costanzo
-
- Updated: 20 ottobre 2026letto 44 volte
Nella ripresa la VJS continua a spingere. Al 60′ assist di Marchi, testa di Bala e sfera fuori di un niente. Al 22′ combinazione De Luca-Commisso, tiro di quest’ultimo fuori di poco da dentro l’area. Al 78′ l’episodio che chiude il match: calcio di rigore per i rossoneri, dal dischetto Costanzo spiazza il portiere e fa 2-0. Nel finale i padroni di casa vanno vicini al tris due volte: all’ 81′ traversa clamorosa di Colasanti con un potente tiro da fuori, al minuto 86 contropiede tre contro due, Passaretta calcia fuori da ottima posizione. La prima vera azione de La Setina arriva solo allo scadere, con un bel tiro insidioso di Cissè respinto da Zazzaro.
Tre punti meritati, porta inviolata e classifica che sorride. Ora testa al big match con il Sabotino, a punteggio pieno. Per i rossoneri di D’Este un banco di prova duro su un campo difficile.
ARBITRO: Cigliano di Roma 2
NOTE: Ammoniti Ronconi, Colasanti.