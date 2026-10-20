Vjs Velletri – La Setina 2-0: a segno Colasanti e Costanzo

Seconda vittoria consecutiva in casa per lache superae vola al secondo posto, a -2 dal Sabotino, che sarà il prossimo avversario.Primo tempo a senso unico per i rossoneri. Al 23′ la sblocca Colasanti: parabola perfetta su punizione, palla che scavalca la barriera e si insacca per l’1-0. Al 31′ solo il legno salva gli ospiti, palo di Paglione di testa su cross perfetto di Commisso. Al 40′ ancora Colasanti su punizione, sfiora l’incrocio dei pali. Si va al riposo sull’1-0 ma il vantaggio sta stretto.

Nella ripresa la VJS continua a spingere. Al 60′ assist di Marchi, testa di Bala e sfera fuori di un niente. Al 22′ combinazione De Luca-Commisso, tiro di quest’ultimo fuori di poco da dentro l’area. Al 78′ l’episodio che chiude il match: calcio di rigore per i rossoneri, dal dischetto Costanzo spiazza il portiere e fa 2-0. Nel finale i padroni di casa vanno vicini al tris due volte: all’ 81′ traversa clamorosa di Colasanti con un potente tiro da fuori, al minuto 86 contropiede tre contro due, Passaretta calcia fuori da ottima posizione. La prima vera azione de La Setina arriva solo allo scadere, con un bel tiro insidioso di Cissè respinto da Zazzaro.

Tre punti meritati, porta inviolata e classifica che sorride. Ora testa al big match con il Sabotino, a punteggio pieno. Per i rossoneri di D’Este un banco di prova duro su un campo difficile.