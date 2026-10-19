Roma City – Cassino 3-0: Hernandez grande protagonista

Vittoria travolgente del Roma City che supera per 3-0 il Cassino trascinata da un grande Hernandez. Tutto facile per gli arancioblù sin da inizio gara, quando gli ospiti rimangono in 10 per l’espulsione di Di Vito, reo di aver trattenuto Hernandez pronto a ribattere a rete a porta sguarnita. È lo stesso spagnolo a trasformare dal dischetto con un cucchiaio dolcissimo che spiazza Rea. Il Roma City controlla la gara e sfiora il gol del 2-0 prima di trovarlo con capitan Contini, che sfrutta un bel calcio d’angolo di Barba e sul secondo pale batte ancora Rea che può solo toccare il pallone. A inizio ripresa il Cassino rimane addirittura in nove uomini per l’espulsione di Pastore, già ammonito, che ferma volontariamente il pallone con la mano per stoppare una ripartenza del Roma City. A questo punto la gara diventa quasi accademia, in particolare dopo il 60’, quando Hernandez fissa il punteggio sul 3-0 finale con un gran calcio di punizione.È un’altra vittoria importante per il Roma City che vola a 14 punti e ottiene una bella dose di fiducia in vista della partita importante di Formia di settimana prossima.

ROMA CITY Giordani, Angeloni, Contini, Guarino (36’st Brugnara), Yakubiv, Tamburrini (15’st Venditti), Del Maschio (32’st Formica), Nannini, Hernandez, Barba (12’st Primante), Hoxha (12’st Palamides) PANCHINA Casagrande, Higuera, Vazquez, Minnocci ALLENATORE Lazzarini

CASSINO Rea, Pastore, Di Vito, Tomasin, De Filippis (32’st Moretti), Carbone (36’pt Pede), Aquino (1’st Bordin), Lucchese, Fernandes (1’st Veron), Colarieti, Giannaula (12’st Celli) PANCHINA Gottaldi, Petruccelli, Verdone, Yanovskyy ALLENATORE Mancone

MARCATORI 18’ pt rig Hernandez, 40’pt Contini (R), 15’st Hernandez (R)

ARBITRO Di Ruccio di Viterbo

ASSISTENTI Serra di Tivoli e Di Carlantonio di Roma 2

NOTE Ammoniti Tamburrini, Formica (R) Pastore, Celli, Colarieti, Bordin (C) Espulsi Di Vito al 16’ pt per fallo da ultimo uomo e Pastore al 7’st per doppia ammonizione

Ufficio stampa Roma City