Serie A2 pronta alla danza finale. In 4 per la corona da campione

Sono rimaste in 3 (più due) squadre a giocarsi il titolo di campione della Serie A2 della Lega Calcio a 8: Cozy Toro Viola, Ponte Mammolo e Gruppo Progetim Immobiliare. E mentre le prime due sono già accoppiate per la prima semifinale, il Gruppo Progetim è in attesa della gara tra Atletico Garra e Seaman C8 per scoprire quale sarà la sua avversaria nella seconda semifinale. Siamo di fronte all’elite della Serie A2, con quasi la totalità di queste squadre che rivedremo, il prossimo anno, nella Seria A 2018/2019.

COZY – PONTE MAMMOLO – Iniziamo questa rassegna dalle squadre impegnate nella prima semifinale di questi playoff intercircoli: Cozy Toro Viola e Ponte Mammolo. Le due formazioni, provenienti rispettivamente da Sportcity e dall’Atletico 2000, hanno chiuso i propri gironi nella stessa posizione. Ranking alla mano, infatti, entrambe le formazioni si sono classificate seconde al termine della regular season, facendo registrare distacchi importanti dalle regine del rispettivo girone.

Il discorso playoff è stato però un’altra storia. Dopo vittorie relativamente semplici negli ottavi di finale, i quarti sono stati crocevia importanti per mostrare la tempra necessaria per poter ambire al titolo di categoria. Al Cozy Toro Viola sono serviti i calci di rigore per avere la meglio del Betting Garbatella (dominatore alla Stella Azzurra), mentre il Ponte Mammolo l’ha spuntata di misura 3-2 contro un agguerritissimo Sporting Blues. Adesso l’incrocio dei playoff li vede contro e sia Cozy che Ponte Mammolo daranno tutto per arrivare fino in fondo in una corsa playoff fino ad ora piena di sorprese.

GARRA – SEAMAN – L’ultimo quarto di finale da giocare vede contro l’Atletico Garra, già vincitore del girone Sportcity e quindi già qualificato alla prossima Serie A, e un Seaman C8 che ha chiuso da terzo la sua campagna di A2 alla Stella Azzurra. Negli ottavi di finale il Garra ha avuto vita facile, passando 4-0 a tavolino, contro il BetNOne Ostia, mentre il Seaman ha schiantato 7-3 la Taverna dei Quaranta, capace di imporsi nel girone Roma Nord e già qualificata alla prossima Serie A.

La vincente di questa sfida di quarti di finale affronterà ora il Gruppo Progetim Immobiliare, già qualificato in semifinale dopo essersi sbarazzato, nel turno precedente, del Mojero SoccerHouse 24.

PROGETIM IN ATTESA – In stand-by in attesa della sfida di quarti di finale tra Atletico Garra e Seaman C8, il Gruppo Progetim Immobiliare può riposare prima della sua semifinale playoff con la consapevolezza di essere già qualificata alla prossima Serie A in forza della sua vittoria del girone Atletico 2000.

CURIOSITA’ – Delle cinque formazioni rimaste, due provengono dal girone Sportcity, due dall’Atletico 2000 e solamente una dalla Stella Azzurra. Sempre contando le ultime squadre rimaste a giocarsi il titolo, due risultano vincitrici del proprio girone (Atletico Garra e Gruppo Progetim Immobiliare) mentre altre due sono le seconde classificate (Ponte Mammolo e Cozy Toro Viola) e se il Garra dovesse approdare in semifinale gli incroci saranno proprio prima contro prima e seconda contro seconda. Discorso a parte per il Seaman C8, terzo classificato a fine campionato alla Stella Azzurra.

