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Anzio – Unipomezia 0-0: senza reti la sfida del Bruschini
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- Updated: 12 ottobre 2026letto 66 volte
Finisce in parità il match, valido per la sesta giornata del campionato di serie D girone G, tra Anzio e Unipomezia.
Azioni salienti del primo tempo: 9’: destro da fuori di Meledandri deviato in corner, 18’ punizione dalla distanza di Giampaolo con Gariti che para in due tempi, 36’: Osorio scambia in area con Amadio, ma Lucatelli fa buona guardia.
Secondo Tempo: 3’ colpo di testa di Amadio con Lucatelli abile a deviare in corner, 6’ Franco batte veloce la punizione per Giampaolo che affonda a sinistra, rientra sul destro e prova a impensierire Gariti ma la conclusione è debole, 17’: grande ripartenza dell’Anzio con Cracaoanu che sferra un gran destro che si perde di poco a lato, 22’: corner da sinistra per gli ospiti e stacco di testa imperioso di Gemini che non riesce a indirizzare verso la porta, 25’:ancora Unipomezia con Morelli che serve un ottimo assist a Persichini, il cui colpo di testa viene neutralizzato da Lucatelli, 28’ ultimo sussulto del match con Franco che dalla lunga distanza prova il destro che si perde di poco alto.
ANZIO: Lucatelli, Ferraro, Maccauro, Galati, Meledandri, Modesti, Cracaoanu, Ambrogi, Francescotti, Giampaolo, Garau. A disp: Papagna, Bianchi, Spanu, Borro, Bronzini, Montanaro, Franco, Ferreira, Ronci. All: Guida
UNIPOMEZIA: Gariti, Amadio, Bordi, Buchel, Cantisani, Castelli, Gemini, Morelli, Osorio, Persichini, Tondi. A disp: Zandri, De Santis, Gelonese, Giandomenico, Grassetti, Menniti, Proietti, Sunday, Valle. All:Casciotti
Arbitro: Sig. Tasso di Macerata
Assistenti: Sig.ra Silenzi di S. Benedetto del Tronto, Sig. Silvestri di Ascoli Piceno.
Sostituzioni Anzio: 1’st: esce Garau entra Franco, 29’st esce Ferraro entra Ferreira, 35’st esce Ambrogi entra Bronzini.
Sostituzioni Unipomezia: 19’st esce Buchel entra Gelonese, 41’st esce Borghi entra Valle, 44’st esce Valle entra De Santis, 49’st esce Cantisani entra Grassetti.
NOTE: Ammoniti: 13’st Castelli, 45’st Amadio. Recupero: 0’pt, 4’st. Angoli: 2-4
(Addetto Stampa Marcello Bartoli)