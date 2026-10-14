Ssd Consalvo, Fabi: “Con Primi calci e Piccoli Amici lavoriamo a livello sportivo e umano”

E’ uno dei volti nuovi dello staff tecnico del Consalvo. Manuela Fabi, ex calciatrice della Roma per diversi anni ed ex tecnico degli Aquilotti Lazio (e in precedenza anche di società di calcio a 5 femminile), è al suo primo anno nella società di via del Quadraro che gli ha affidato il ruolo di responsabile della fascia dei Piccoli Amici e dei Primi calci:

“La collaborazione con questo club nasce dopo una chiacchierata col presidente Christian Lelli: sin dal primo impatto, mi è subito piaciuto il suo modo di intendere il calcio. Mi è parso un uomo disponibile e aperto alla crescita globale dei bambini, quindi sono molto felice di essere entrata a far parte di questo progetto. Ho sempre lavorato sulla fascia d’età dei Primi calci e dei Piccoli Amici che sanno regalare grandi soddisfazioni: mi sento prima di tutto un’educatrice e quindi cerco di aiutarli a stare insieme e a muovere i primi passi anche a livello umano. Dal punto di vista tecnico, poi, sono delle vere “spugne” nel senso che assorbono tutte le indicazioni che vengono date loro e cercano di metterle in pratica”. La Fabi, che allena anche in prima persona un gruppo di Primi calci (ragazzi nati nel 2018 e 2019) avvalendosi della collaborazione dei mister Daniele Centanni per i Primi Calci e Samanta Rottaro per i Piccoli Amici, parla del lavoro principale che porta avanti come istruttrice: “L’aspetto che si cura di più è quello di orientare questi piccoli calciatori all’interno del campo, cercando di non farli correre tutti dietro al pallone. Inoltre a questa età è fondamentale imparare il gesto tecnico dello stop e quello del passaggio, quindi il lavoro che si fa è esclusivamente col pallone. Cerchiamo di stimolarli nell’uno contro uno e o anche nel due contro due perché riteniamo che questo sia un aspetto fondamentale della formazione tecnica”. Ma l’attività del Consalvo non si limita al solo campo di gioco: “Sabato, presso il Physical Village di Roma, abbiamo partecipato con il nostro gruppo 2018-19 alla quarta edizione del torneo di beneficenza “In Your Dress” organizzato per sostenere l’attività dell’associazione Salvamamme: ai nostri piccoli calciatori è stato chiesto di preparare delle scatole in cui mettevano del materiale di abbigliamento sportivo e non sportivo da donare ad altri bambini meno fortunati e loro si sono prestati con grande sensibilità”.