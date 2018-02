De Cristofaro “La nostra forza è il gruppo, spero di vincere la classifica cannonieri”

È il solito Diego De Cristofaro quello che si presenta davanti ai nostri microfoni: schietto, disponibile, e al settimo cielo per la fresca e importante vittoria ottenuta ai danni della Rossoscuro Capitolini.:

“Noi siamo partiti con l’idea di fare un buon campionato, ma ora è inutile nascondersi o essere falsi. Noi ci crediamo e contro l’Atletico Garra proveremo a fare di tutto per vincere.”

Stesso entusiasmo e passione quando l’argomento verte sulla sua ottima condizione e sulle 10 realizzazioni messe a segno finora in Regular Season:

“È inutile nasconderlo, io vivo per il gol e a vincere la classifica cannonieri ci penso sempre. Devo anche dire però che quest’anno la prima cosa che conta è il gruppo. Nella nostra squadra sono tanti i ragazzi capaci di andare a fare gol. Approfitto anche per fare un plauso al nostro mister Placidi che pur avendo poco tempo è sempre presente e ci sta dando una grande mano.”