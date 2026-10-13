Albalonga, Salvato: “La prestazione con la Vigor Campagnano ci incoraggia”

L’Albalonga ha messo alle corde la Vigor Campagnano, riscattando (seppur parzialmente) l’eliminazione di Coppa Italia di mercoledì scorso. Nel match di campionato di domenica, giocato a Cecchina, i ragazzi di mister Ruggero Panella hanno sfoderato una bella prestazione anche se non sono riusciti a portare a casa il successo. A commentare lo 0-0 finale è Alessio Salvato, portiere classe 2001: “Sapevamo di affrontare una squadra forte come avevamo visto in Coppa, ma non potevamo scendere in campo con lo stesso atteggiamento della sfida precedente. A mio parere siamo in crescita dal punto di vista mentale, anche se manca la vittoria da cinque partite e questo può togliere un po’ di fiducia e entusiasmo. La prestazione di domenica ci incoraggia e probabilmente ai punti avremmo anche meritato il successo, nonostante ci mancasse un giocatore importante come Ingretolli per squalifica e anche Manca e Bellucci fossero in panchina perché reduci da infortunio. Inoltre è stato annullato un gol ad Angeli in modo molti dubbio, ma alla fine abbiamo chiuso una partita senza subire reti per la prima volta in campionato e questo è un altro aspetto importante”. Salvato parla delle prospettive stagionali dell’Albalonga: “Il nostro obiettivo dev’essere quello di fare un campionato di alta classifica e di essere una squadra che se la gioca in tutte le partite e contro ogni avversario”. Il portiere ex Latte Dolce (ma romano d’origine) è uno dei volti nuovi dell’organico castellano.

“In estate ho ricevuto diverse proposte, ma quando è arrivata quella dell’Albalonga l’ho messa subito come priorità perché questo club gioca sempre per obiettivi importanti. Dopo sei anni fuori regione (di cui uno anche in Spagna, ndr) avevo voglia di riavvicinarmi a casa e sono contento di far parte di questo gruppo che è composto da bravissimi ragazzi. Inoltre c’è un ottimo rapporto con mister Ruggero Panella e con tutto lo staff, tra cui il preparatore dei portieri Valerio Frasca: entrambi hanno smesso da poco e sanno bene cosa vuol dire essere calciatori, tra l’altro Frasca era già un mio punto di riferimento agli inizi del percorso calcistico e quindi sono molto felice di poter lavorare assieme a lui”. Nel prossimo turno l’Albalonga farà visita al Budoni: “In Sardegna le trasferte sono sempre complicate. Loro non sono in un ottimo momento, ma non bisogna farsi ingannare dagli ultimi risultati anche perché nell’organico hanno giocatori di livello, uno su tutti Ragatzu che per la serie D è un lusso. Noi dobbiamo continuare sulla scia della prestazione di domenica e cercare di fare ancora punti, magari provando a tornare alla vittoria”.