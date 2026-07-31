Cassino: entusiasmo nel ritiro. Firmano De Silvestro e Verdone

Quello di lunedì è stato il primo giorno di lavoro per il nuovissimo Cassino di Davide Mancone. I giocatori, dopo i test fisici svolti durante la mattinata, sono stati accolti al Manfredo Facchini dalla tifoseria. Davvero un bel colpo d’occhio con centinaia di sostenitori che hanno acclamato e caricato la squadra in quella che dovrà essere la stagione del riscatto. Striscioni, cori e tanto entusiasmo con i giocatori, tutti novelli, che hanno subito capito che avranno a disposizione un grande supporto. Poco dopo la squadra si è spostata allo stadio Salveti per il primo allenamento e anche qui i tifosi hanno risposto presente occupando i gradoni della laterale. “Sono contento di questo clima – afferma il direttore generale Gigi Lunghi – perché noto tanta partecipazione. Il mio sogno, durante il campionato, è di vedere la curva piena. Sicuramente è stato fatto, in questi primi mesi, un gran lavoro. Al mister Mancone ho affidato anche il ruolo del direttore sportivo all’inglese. Si è mosso bene e sono arrivati giocatori che ci permetteranno di lottare per la vittoria del campionato. Non sappiamo ancora il girone ma sicuramente di fronte avremo realtà molto attrezzate che ci contenderanno la vittoria finale. Sarà il campo a dire tutto. Nel frattempo, in questo pre campionato, valuteremo se servirà qualche altro innesto o siamo già al completo.

E nella rosa figura anche Elio De Silvestro, che verrà annunciato nei prossimi giorni. Un attaccante di grande esperienza che nella passata stagione ha vestito, in serie D, la maglia del Valmontone e prima del Giulianova. Un centravanti completo che vanta esperienze anche in B con Pro Vercelli, Carpi e Lanciano e tanti anni anche in serie C. Per la prima volta, a 33 anni, si affaccia al campionato di Eccellenza.

In avanti l’altra novità è rappresentata da Daniel Verdone. Diciotto anni, nato e cresciuto a Cassino, per il giovane attaccante esperienze importanti nei settori giovanili di Ascoli e Ternana. Verdone si è messo in luce a suon di gol: un giocatore moderno che sa segnare e che partecipa al gioco anche in fase di non possesso. In realtà un elemento presente nella passata stagione c’è ed è Giovanni Emilio Pede, difensore classe 2008 che si è formato all’Accademia Frosinone e che l’anno scorso ha esordito in maglia azzurra collezionando qualche presenza nel girone di ritorno. Per lui la conferma e la possibilità di mettersi in mostra in questa nuova stagione. Altro under che fa parte della rosa è Simone Merucci. Diciotto anni, è un centrale cresciuto nelle giovanili del Cassino. Arriva dall’Under 17. Tra i pali ecco Lorenzo Tortolani: si tratta di un giovanissimo, classe 2009, cresciuto nella Polisportiva Valcomino e formatosi alla scuola portieri Giannitti Petricca. Nei prossimi giorni la società ufficializzerà il programma delle amichevoli del mese di agosto. Per gironi e calendari bisognerà aspettare qualche settimana.