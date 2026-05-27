La VJS Velletri U15 è campione provinciale dopo una cavalcata trionfale

La VJS Velletri scrive una pagina di storia. I ragazzi dell’Under 15 chiudono al primo posto il girone provinciale e riportano il titolo regionale a Velletri al termine di una stagione da incorniciare.

Un percorso perfetto: 19 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte in 22 partite. Miglior attacco del campionato con 91 reti realizzate, ottima difesa con 18 subite, per uno straordinario saldo di +73. Decisivi i 6 punti di vantaggio sulla seconda classificata, l’Urbe, in un testa a testa che ha tenuto con il fiato sospeso fino alle ultime giornate. La volata finale si è decisa nelle sfide dirette: un 4-3 in trasferta contro la Cantera e un 2-1 in casa contro l’Urbe, vittorie che hanno messo il sigillo sul campionato.

Una crescita straordinaria per il gruppo guidato da mister Giulio Del Grosso, che ha saputo plasmare una squadra solida, spettacolare e matura oltre l’età. La festa è esplosa sabato scorso allo Stadio Scavo, dove i ragazzi hanno celebrato il trionfo con una cerimonia davanti a pubblico, famiglie e istituzioni. Presenti il Sindaco Ascanio Cascella e gli Assessori Simonetti e Felci, a testimonianza del valore sportivo e sociale di questo risultato per tutta la città.

Visibilmente emozionato e soddisfatto, il tecnico Giulio Del Grosso ha così commentato il percorso dei rossoneri: “Sono veramente contento per la Vjs Velletri e per questa vittoria del titolo Under 15, è stata una splendida cavalcata da parte dei ragazzi, anche se ai nastri di partenza non eravamo i favoriti. Incontrando le squadre più blasonate come Urbe, Cantera e Grifone – che sulla carta avevano qualcosa in più – e giocando partita dopo partita ci siamo accorti che potevamo veramente fare qualcosa di strepitoso. La nostra cavalcata è iniziata dopo la vittoria contro la Cantera, da lì abbiamo capito di poter competere con le più forti. I ragazzi sono stati splendidi, hanno creato un gruppo coeso e questo ha fatto la differenza a lungo termine. Ringrazio Federico Passaretta, al mio fianco dall’inizio alla fine, il direttore generale Matteo Moscato sempre a disposizione per le questioni extra campo, i dirigenti Daniele Giorgi, Claudio Colucci, Claudio Marinelli che ci hanno dato una grande mano. La vittoria la dedico a Severino Bianchini e Massimo Canini, loro sono la spina dorsale della Vjs Velletri”.