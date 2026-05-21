Albalonga: Under 19, mister Mussoni: “Ci giocheremo le nostre carte col Savoia”

Terminata la stagione della serie D, in casa Albalonga l’attenzione è puntata sui play off scudetto dell’Under 19 nazionale. I ragazzi di mister Alessandro Mussoni sono stati molto sfortunati nel primo match del triangolare che vale come un quarto di finale visto che una sola squadra passerà alle semifinali. “Nella sfida di sabato scorso contro l’Ostiamare, persa 1-0 sul campo dei lidensi, non meritavamo affatto la sconfitta. Dopo una ventina di minuti di equilibrio iniziale, gli avversari (che sono campioni d’Italia in carica, ndr) hanno segnato il gol del vantaggio, ma a quel punto la reazione della nostra squadra è stata feroce. Abbiamo costruito diverse opportunità da rete cogliendo due legni, il secondo dei quali a cinque minuti dalla fine con Ravolini. Inoltre l’Ostiamare ha fatto scendere tre ragazzi presenti da tempo nel giro della prima squadra, mentre noi tolto Venturi (che è arrivato a metà stagione e dopo poco è stato aggregato alla serie D, ndr) avevamo il gruppo con cui siamo partiti all’inizio”. Questo sabato non si gioca per la disputa di un torneo tra Rappresentative dei vari gironi (a cui era stato convocato anche il centrocampista azzurro Matteo Barcelan che però non ha potuto rispondere presente per un problema fisico), così l’Albalonga può preparare la sfida interna di sabato prossimo contro il Savoia:

“La giocheremo come se fosse la partita della vita, vogliamo giocarci le nostre carte fino alla fine. Quella campana è un’altra squadra valida che ha due attaccanti molto mobili e un organico di spessore calcolando che la prima squadra ha vinto il campionato, ma noi vogliamo dare il massimo. Certo, la formula del triangolare è penalizzante per chi perde una partita, a maggior ragione in modo immeritato. Inoltre c’è stata questa strana pausa di una settimana tra un match e l’altro, ma ci adattiamo e scendiamo in campo con il solo pensiero di portare a casa i tre punti, poi per la qualificazione non dipenderà solo da noi. Il futuro? Al momento ancora non ho sentito la società, adesso siamo concentrati sull’appuntamento del prossimo 30 maggio col Savoia”.