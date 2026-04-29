Albalonga: playoff a un passo. Parola a Nicholas Bensaja

L’Albalonga è a un punto dalla matematica certezza dei play off. Nonostante domenica scorsa sia arrivata una battuta d’arresto sul campo del Trastevere (un 3-0 troppo penalizzante per ciò che hanno fatto gli azzurri), la formazione del presidente Bruno Camerini può ancora conquistare un posto nella post-season: con un pareggio nell’ultimo turno interno contro la Scafatese promossa da tempo in serie C, l’Albalonga sarebbe matematicamente dentro anche se ci sono ancora speranze di finire addirittura al terzo posto (in questo momento condiviso col Monastir che però è in vantaggio per gli scontri diretti). “Il gruppo non solo ci tiene tanto a questo traguardo, ma ci ha sempre creduto pure nei momenti più complicati – dice Nicholas Bensaja, capitano e centrocampista classe 1995 – Domenica contro la Scafatese sarà una partita tosta: sappiamo che la squadra campana finora non ha regalato nulla a nessuno, perdendo una sola partita in questo campionato. Noi, però, abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque e vogliamo cercare di metterli in difficoltà, raggiungendo l’obiettivo dei play off”. Bensaja fa un passo indietro per analizzare il k.o. sul campo del Trastevere: “Chi non ha visto la partita magari potrebbe pensare a una gara a senso unico. In realtà fino all’1-0 la partita è stata alla pari, anzi se c’era una squadra che poteva recriminare era la nostra. Poi nel finale di match sono arrivate la seconda e la terza rete che hanno chiuso i discorsi. Dobbiamo capire, comunque, che quando non si può vincere bisogna cercare di non perdere in questo modo”.

In attesa del verdetto definitivo che arriverà tra pochi giorni, Bensaja traccia un bilancio della stagione dell’Albalonga: “E’ sicuramente positiva, abbiamo fatto tanti punti e siamo riusciti a reagire a un periodo molto complicato a metà campionato. Al momento siamo davanti a compagini importantissime come la Nocerina e questo testimonia il nostro bel torneo”. La chiusura è su mister Ruggero Panella: “Sono convinto che abbia un futuro importante perché conosce il calcio molto bene, avendolo vissuto da atleta, e lo studia continuamente per fare al meglio l’allenatore. Avendolo già nello staff di mister Pino Ferazzoli a inizio stagione, il gruppo sin da subito ha avuto piena fiducia nelle sue capacità e se una squadra composta da diversi giocatori di ottimo livello come la nostra segue l’allenatore, vuol dire che il tecnico ha la personalità e la capacità per essere credibile”.