Marta: salvezza con due giornate di anticipo

Il Marta perde ma si salva con due giornate di anticipo. Le buone novelle in riva al lago arrivano poco dopo le ore 13 di oggi quando la ASD Robur Tevere sconfitta nettamente in casa abbandona il gruppo per scivolare in Terza Categoria. Consueta vittoria in sicurezza per i campionissimi Vigor. L’ampio turn-over non inficia sia la qualità quanto la qualità del prodotto: 3 reti e circa una ventina di azioni pericolose. Se la gara era un banco di prova spartiacque per utilizzo di fuori quota in vista delle prossima stagione, tante le certezze per coach Andrea Colonnelli. In primis che sia Giacomo Cencini che Francesco Tomasselli hanno dna giusto per ben figurare in Categoria superiore. Andrea Coccetti imperversa a 360 gradi. Maico Colonnelli, Filippo Mecarelli, Alessio Bedini segnano ma soprattutto metronomizzano esemplarmente giocate. Lorenzo Pacifici le indovina tutte alla voce far girare e quadrare la squadra. Se il Marta non avesse avuto paratutto Corinti avrebbe preso una storica imbarcata (otto gli interventi decisivi). Impalpabile nel primo tempo si sveglia leggermente nella ripresa. Le giocate di Guidozzi, Catanesi, Celestini dimostrano comunque come Mister Sassara abbia lavorato bene per migliorare la tecnico-tattica individuale dei singoli. E quindi che la salvezza è ampiamente meritata.

ASD POLISPORTIVA VIGOR ACQUAPENDENTE: D’Ubaldo, Capaldini (26° st Vignanelli), Bambini (42° st Ronca), Fortuni, Cencini, Isidori, Palla (15° st Tomasselli), Maico Colonnelli, Pacifici, Coccetti (26° st Bedini), Mecarelli (42° st Sidime). A DISPOSIZIONE: Alberelli, Contadini. ALLENATORE: Andrea Colonnelli

VIRTUS MARTA: Corinti, Tiziano Venanzi, Pampana (16° st Bracoloni), Scarinci, Matta, Baccelli, Simone Venanzi, D’Alessio, Celestini (16° st Ricci), Guidozzi, Catanesi. A DISPOSIZIONE: Stefani, Santini, Bracoloni, Sguazzino, Finocchi. ALLENATORE: Sassara

ARBITRO: Davide Corinti Comitato di Viterbo

MARCATORI: 13° pt Mecarelli (APVA), 3° st Guidozzi (VM), 22° st Maico Colonnelli (APVA), 38° st Bedini (APVA)

Giordano Sugaroni