Anzio – Cassino 2-1: decide Bencivenga nel finale

Una rete di Bencivenga al minuto 87 condanna il Cassino alla quattordicesima sconfitta in campionato. Peccato perché gli azzurri erano passati subito in vantaggio con Tribelli ma non sono riusciti a gestire il risultato subendo subito il pari e poi soffrendo notevolmente nella ripresa. Sabato la società ha ufficializzato il ritorno a centrocampo di Herrera che bene aveva fatto nella scorsa stagione e che potrà dare una grossa mano alla squadra in questa disperata corsa verso la salvezza. Ma il giocatore panamense sarà a disposizione per la prossima in casa con il Trastevere. Al Caporuscio di Pontinia si fanno sentire i tifosi azzurri che esultano dopo tre minuti e cinquanta secondi di gioco. Dormita generale della difesa dell’Anzio ne approfitta Rossi che scodella al centro dell’area una palla perfetta per Tribelli che la butta dentro firmando lo 0-1. In diverse occasioni, in questa stagione, il Cassino aveva subito reti dopo pochi istanti di gioco, stavolta la situazione è inversa. Anzio che però al minuto 11 trova la rete del pari. Forte conclusione dalla distanza di Laribi che Lovecchio non trattiene, Jefferson la ributta in mezzo e Carnevale fa 1-1. Tutto da rifare per il Cassino che però nel corso della prima frazione tiene bene il campo e rischia pochissimo. In avanti Figliolia, ancora alla ricerca della prima rete con la sua nuova maglia, fa fatica a trovare spazi invitanti per calciare a rete e la difesa anziate regge bene. Nella ripresa si vede un Cassino meno propositivo che, specie con il passare dei minuti, si limita a difendere il pareggio e a cercare con qualche ripartenza di sorprendere la porta difesa dall’esperto Stancampiano. Brividi al 70′ quando Corelli, ben servito da Pirani, calcia a rete ma trova un grande intervento da parte di Lovecchio. Passano cinque minuti e stavolta è Jefferson a fallire la rete dell’ex. Al minuto 85′ ancora Jefferson, pescato da Corelli, si divora il 2-1. Ma all’87’ il risultato cambia in maniera definitiva. Lovecchio, finora il migliore in campo per il Cassino, buca un facile intervento su un colpo di testa non irresistibile di Bencivenga. La palla rimbalza davanti al portiere azzurro e lo inganna. E’ la rete del 2-1 che permette all’Anzio di conquistare una vittoria davvero preziosa e gettando nello sconforto un Cassino che fa fatica ad andare a segno con le sue punte. A fine partita fair play in campo con Stancampiano che abbraccia e consola Lovecchio per l’errore nelle battute finali del match. Cassino che resta a quota 14 in classifica e dovrà cercare punti pesanti nella difficile sfida di domenica prossima con la seconda della classe.

ANZIO: Stancampiano, Di Razza, Busti, Cascone (46′ Pirani), Dalla Valle, Gesmundo (56′ Bencivenga), Carnevale, Bordin (46′ Corelli), Jefferson, Laribi (62′ Mancini), Salvador (62′ Segat). A disposizione Massella, Napoleoni, Corradini, Rosania. Allenatore Alhasan. CASSINO: Lovecchio, Raucci, Plini, De Marino, Veron, Del Gesso, Nardelli, Magliocchetti (76′ Orlando), Tribelli (73′ Greco), Figliolia (68′ Sorrentino), Rossi (65′ Carnevale). A disposizione Martinelli, Pede, Maini, Vairo, Verrecchia. Allenatore Mancone. Arbitro: Iudicone di Formia. Reti: 3′ Tribelli, 11′ Carnevale, 87′ Bencivenga.