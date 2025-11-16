Budoni – Cassino 2-0: nona sconfitta per gli azzurri

Anticipo amaro per il Cassino che cade in Sardegna e rimedia l’ennesima sconfitta stagionale. A Budoni finisce 2-0 per la squadra isolana che risolve il match con due reti ad inizio ripresa e poi amministra agevolmente il risultato. Peccato perché il primo tempo era stato tutto di marca cassinate con l’11 di Mancone vicinissimo al vantaggio in almeno tre momenti. E invece è arrivato un altro stop che complica ulteriormente la corsa verso la salvezza. Resta il grande problema del gol e nella gestione Mancone la casella reti è ancora a zero. Il tecnico cassinate perde Maini in difesa, al suo posto c’è Plini. Dal primo minuto anche Raucci. In avanti c’è Sorrentino ma trova spazio anche D’Alessandris. In porta debutta Martinelli perché Lovecchio, poco prima della partenza per la Sardegna, rimedia un infortunio e Mancone si ritrova senza dodicesimo. Il primo squillo azzurro è con una conclusione di Orlando dalla grande distanza che si perde oltre la traversa. I ritmi non sono particolarmente alti con il Budoni che fa fatica a costruire azioni degne di nota. Fa meglio il Cassino che, al minuto 31, va per la prima volta vicino al vantaggio. Contropiede azzurro e tiro a giro di D’Alessandris che trova il grande intervento di Tirelli. Passano centoventi secondi ed è La Gamba a far gridare al gol. Farris perde la marcatura del difensore azzurro che di testa sfiora il palo a Tirelli battuto. Poco prima dell’intervallo il portiere sardo si supera su una bella conclusione dalla tre quarti di Carnevale. L’intervento di Tirelli nega la gioia per gli azzurri.

Il risultato cambia al 51′ quando, sugli sviluppi di un calcio piazzato, Farris colpisce di testa con la sfera che finisce sul braccio di La Gamba. L’arbitro non ha dubbi, è rigore. Dal dischetto Santoro spiazza Martinelli e porta avanti il Budoni. Il Cassino subisce il colpo e poco dopo arriva anche il raddoppio. Imbucata perfetta da parte dell’ex Gomez che piazza la palla sul secondo palo. La strada, ora, è decisamente in salita per Rota e compagni. Il Cassino è completamente privo di energie ed è lontano parente di quello apprezzato nella prima frazione di gioco. Il tempo scorre inesorabilmente e il match premia il Budoni sempre più lanciato nelle zone alte della classifica. Per il Cassino è notte fonda e nel prossimo weekend nuova trasferta in Sardegna, stavolta sul campo del Cos Sarrabus. Non si ricorda un Cassino così messo male dopo dodici giornate di campionato. Ancor più grave se si pensa che un anno fa, di questi tempi, la squadra era nelle primissime posizione di classifica. Serve una vittoria, anche perché l’unica gioia stagionale risale al lontano inizio settembre.

BUDONI: Tirelli, Taiappa, Nunez (94′ Oriano), Schirru (70′ Tokic), Farris, Madero, Pinna (74′ Arangino), V. Gomez, U. Gomez, Ladu (86′ Mihali), Santoro (88′ Pedro Ferrari). A disposizione Budano, Garcia, Yanovskyy, Sirotic. Allenatore Cerbone.

CASSINO: Martinelli, Plini, La Gamba, Rota, Raucci, Orlando, Nardelli, Carnevale (76′ Rossi), Magliocchetti, Sorrentino (86′ Merolla), D’Alessandris. A disposizione Nela, Tribelli, Zampella. Allenatore Mancone.

Reti: 53′ Santoro (rig.), 59′ V. Gomez.

Note: ammoniti Magliocchetti, La Gamba.