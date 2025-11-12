Cassino e Sora: il punto dopo l’undicesima giornata

L’undicesima giornata del campionato di serie D è andata in archivio con un pareggio per il Cassino e una sconfitta casalinga per il Sora. Al Salveti gli azzurri, dopo cinque ko consecutivi, hanno finalmente mosso la classifica, seppur soltanto con un pareggio. Contro l’Olbia è arrivato uno 0-0 che non esalta lo scarso pubblico presente sugli spalti ma che dà comunque una iniezione di fiducia a staff tecnico e giocatori dopo i primi progressi visti nella trasferta di Nocera. Chiaro che l’ultimo posto in classifica resta, con appena cinque punti racimolati, tutti al Salveti. Le reti messe a segno sono soltanto sei, una miseria, se si considera che appena tre hanno permesso di muovere la classifica. I gol incassati sono diciassette e ora arrivano due trasferte consecutive in Sardegna. La prima, quella di Budoni è stata anticipata a sabato 15 novembre alle ore 14.30. La seconda sul campo del Cos Sarrabus. Sabato torna in attacco Sorrentino ma si attendono novità dal mercato. Difficilmente arriveranno nelle prossime ore, più probabile dalla settimana che entrerà in poi. “Contro l’Olbia – afferma Davide Mancone – abbiamo creato tante occasioni e sento di dover fare un plauso ai ragazzi. Ai livello di prestazione ho visto maggiore personalità, c’è più responsabilità e senso di appartenenza. Ho avuto le risposte che mi aspettavo, chiaro che dobbiamo fare tante cose in poco tempo. Dobbiamo ritrovare la via del gol, manca sempre la zampata decisiva. Sto cercando di riportare la giusta mentalità e la condizione fisica ideale. Siamo al 50%, ci vorrà ancora qualche settimana. Per me Cassino è un punto di arrivo, non di partenza, è la città dove sono nato e mosso i primi passi da calciatore”.

Il Sora, in casa al Tomei, ha incassato la seconda sconfitta consecutiva, stavolta con la blasonata Ancona. I marchigiani lotteranno fino al termine per strappare la promozione all’Ostiamare. I bianconeri, dopo un discreto primo tempo, sono crollati nella ripresa davanti a un avversario di grande qualità. “Abbiamo sofferto – afferma Domenico Giacomarro – la loro fisicità, il loro secondo posto, la panchina importante. Qualche dubbio su alcuni offside ed errori tecnici da parte dei miei giocatori. Abbiamo disputato una grande prima frazione di gioco, purtroppo dopo il loro vantaggio ci siamo un po’ disuniti. Questo non deve accadere, specialmente quando ci sono ancora quaranta minuti da giocare. Il nostro obiettivo è ben preciso, vogliamo raggiungere la salvezza il prima possibile. Gli episodi non sono stati dalla nostra parte, chiaro che se l’avessimo sbloccata nella prima frazione, forse sarebbe stato diverso”. Domenica il Sora sarà di scena a Termoli per uno dei tanti scontri diretti. Intanto si è dimesso Enzo Agliano, responsabile dell’area tecnica mentre è stato interrotto il rapporto con il team manager Giovanni Fiorini.