Cassino – Olbia 0-0: gli azzurri muovono la classifica dopo oltre un mese

Dopo cinque sconfitte consecutive il Cassino muove la classifica grazie al pari casalingo con l’Olbia. Contro la formazione sarda, alle prese con una grave crisi societaria, ma che comunque ha giocatori di buon livello, gli azzurri non hanno demeritato, anzi ai punti avrebbero meritato la vittoria. Il pareggio permette di salire a quota cinque in graduatoria ma la posizione resta l’ultima. Mancone deve rinunciare in avanti allo squalificato Sorrentino. Al suo posto c’è spazio per D’Alessandris. Proprio l’attaccante di Supino, dopo soli tre minuti, ha una buona chance da posizione favorevole ma la sciupa. Al 14′ grande opportunità per gli ospiti. Petrone pesca in area Marrazzo che controlla e calcia a rete di prima intenzione. Il giocatore sardo trova ad opporsi un grande intervento di Lovecchio che strappa gli applausi del pubblico, non numeroso, presente sugli spalti. Il Cassino ci prova con un colpo di testa di Tribelli ma Viscovo non si lascia ingannare. Gli azzurri premono sull’acceleratore alla ricerca del gol del vantaggio. Al minuto 27 un tiro-cross di Cavaliere viene toccato da Tribelli ma la palla si perde sul fondo. Poco dopo la mezz’ora Orlando cerca il jolly dalla distanza e la conclusione del centrocampista azzurro non va lontana dal bersaglio. Prima dell’intervallo è ancora il Cassino che si mette in evidenza con Tribelli ma Viscovo è reattivo in uscita.

Ad inizio ripresa la squadra ospite rischia di capitolare. Torre di La Gamba per Rota che calcia quasi a colpo sicuro ma Viscovo esalta le sue doti da estremo difensore e il risultato resta quello di partenza. Al minuto 62 Nardelli serve Orlando che da buona posizione non inquadra lo specchio della porta e l’occasione sfuma. Poco dopo la difesa sarda con una leggerezza dà il là a Tribelli per calciare a rete ma, ancora una volta, è Viscovo a dire di no. L’Olbia si vede con Ragatzu e stavolta è Lovecchio a opporsi al tiro dell’ex centravanti del Cagliari. Nel finale di partita i ritmi calano perché le due squadre hanno speso tanto. Furtado ha un guizzo nei minuti conclusivi e viene atterrato a pochi metri dall’area di rigore. Punizione da posizione invitante ma la barriera si oppone alla conclusione di Ragatzu. Finisce 0-0, il Cassino cercava il ritorno alla vittoria che manca da due mesi. I tre punti non sono arrivati ma i progressi visti a Nocerina otto giorni fa sono stati confermati. Urge il ritorno al gol e ai tre punti, ora è in arrivo una doppia trasferta sarda. La prima domenica prossima a Budoni, la seconda sul campo del Cos Sarrabus. Con la speranza che anche dal mercato possano esserci novità.

CASSINO: Lovecchio, Maini (58′ Plini) Merolla (69′ Magliocchetti), Rota, La Gamba, Orlando, Nardelli, Carnevale, D’Alessandris (79′ Rossi), Cavaliere (53′ Raucci), Tribelli. A disposizione: Martinelli, Acatullo, Paglia, Nela, Zampella. Allenatore Mancone.

OLBIA: Viscovo, Saggia, Staffa, Biancu, Ragatzu, Modesto, Marrazzo (58′ Furtado), Lobrano (58′ Moretti), Mameli, Petrone, Perrone. A disposizione: Perrone, Islam, Testoni, Cassitta, Cabrera, Mollo. Allenatore Favarin.

Arbitro: Aurisano di Campobasso.

Note: ammoniti: Orlando, Furtado, Plini, La Gamba, Staffa. Spettatori: 400 circa.