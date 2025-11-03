Nocerina – Cassino 2-0: ottava sconfitta in campionato per gli azzurri

Il Cassino resta in partita fin oltre il novantesimo ma cade anche al San Francesco di Nocera. Sul campo più prestigioso del girone gli azzurri vengono superati, con una rete per tempo, mostrando una timida reazione nella ripresa. I campani hanno sfruttato una rete in apertura messa a segno da Kernezo chiudendo i giochi in pieno recupero su rigore. Per il Cassino resta l’ultimo posto in classifica e soprattutto la difficoltà nell’andare a rete. Per ora la miseria di sei reti messe a segno e solo la metà hanno permesso di andare a punti. Mancone propone il 3-5-2 con Tribelli a supporto di Sorrentino. Tra gli under si rivedono in campo dal primo minuto Nardelli e Merolla e, con loro, Carnevale. In panchina due novità dell’ultima ora e si tratta anche in questo caso di giovani. Il nuovo secondo portiere è Alessio Martinelli, classe 2005 mentre per il centrocampo c’è Giuseppe Acatullo, 19 anni, cresciuto nel Sassuolo e che arriva dal Pompei. Per lui ingresso in campo nella ripresa e poi, a sua volta, sostituito da Rossi. Il match si apre con il vantaggio dei molossi. Sugli sviluppi di un corner, il più lesto di tutti a girare a rete di testa è Kernezo con il Cassino che, ancora una volta, subisce una rete da calcio piazzato. La squadra di Mancone si fa viva al 17′ con Tribelli che costringe il portiere campano a una deviazione in angolo. Alla mezz’ora Giannone, il giocatore più esperto della Nocerina, va vicino al raddoppio ma Lovecchio è bravo a opporsi in corner. Si fa male Maggiore, entra per i campani Lupi che sbaglia subito un disimpegno e lancia Carnevale che, per poco, con una buona conclusione non firma il pari.

Nel secondo tempo la Nocerina scende di ritmo e il Cassino ne approfitta per creare qualche grattacapo alla difesa salernitana. Prima la girata di Sorrentino trova attento Wodzicki e poi, un minuto dopo, è ancora il portiere campano a dire no, ma stavolta su un tiro da buona posizione di Carnevale. Il pubblico del San Francesco inizia a fischiare i suoi giocatori, il Cassino con coraggio prova a fare qualcosa in più, entra anche D’Alessandris ma la difesa della Nocerina si salva senza grossi patemi. L’arbitro assegna cinque minuti di recupero e poco dopo, in piena area, Van Ransbeeck viene atterrato fallosamente ed è rigore. Dal dischetto Felleca non sbaglia e firma il 2-0 che vale il successo casalingo per la Nocerina. Il Cassino torna a casa con l’ennesima sconfitta esterna della stagione ma, con la consapevolezza, che bisognerà ripartire, almeno sul piano del carattere, dal secondo tempo di ieri. Fermo restando che servono assolutamente dei rinforzi di esperienza, soprattutto a centrocampo.

NOCERINA: Wodzicki, Troest, Russo, Guifo, Kernezo, Maggiore, Aliperta, Giannone (67′ Van Ransbeeck), Konate (73′ Deli), Simeri (82′ Diop), Opoola (55′ Felleca). A disposizione Sorrentino, Tazza, Morales, De Crescenzo. Allenatore Fabiano.

CASSINO: Lovecchio, Maini, Rota, La Gamba, Orlando (57′ Magliocchetti), Nardelli, Merolla (49′ Acatullo 75′ Rossi), Carnevale, Cavaliere, Tribelli (75′ Raucci), Sorrentino (66′ D’Alesssandris). A disposizione Martinelli, Nela, Plini, Zampella. Allenatore Mancone.

Arbitro: Caresia di Trento.

Reti: 3′ Kernezo, 91′ Felleca (rig.).