Vjs Velletri – Indomita Pomezia 3-2: Cellucci firma il gol vittoria

Vittoria preziosissima per la Vjs Velletri, che conquista il secondo successo consecutivo al termine di una gara intensa e ricca di emozioni. Davanti a un’ottima cornice di pubblico allo stadio “Giovanni Scavo”, i ragazzi di mister Paolo D’Este battono l’Indomita Pomezia in rimonta, con cuore, determinazione e qualità.

Il primo tempo si apre in salita per i rossoneri: al 10° l’arbitro assegna un rigore agli ospiti per un fallo in area e Molinari trasforma per lo 0-1. Nonostante un possesso palla nettamente a favore della Vjs, gli spazi sono pochi e il predominio territoriale non si traduce in occasioni concrete. Al 34esimo arriva addirittura il raddoppio pometino con Costanzelli, che dal vertice dell’area trova l’angolino con una grande giocata finalizzando al meglio il contropiede.

La Vjs però non molla e al 43esimo, Marchi trova Passaretta in profondità, con un bel tocco l’attaccante accorcia le distanze. Solo due minuti dopo, arriva il pareggio: cross dalla destra e deviazione vincente di Schiavon che fa esplodere lo “Scavo”. Si va all’intervallo sul 2-2.

Nel secondo tempo la Vjs entra con l’intento di completare la rimonta. Gallo e Passaretta ci provano con due belle conclusioni respinte dal portiere, ma è al 34esimo che arriva la magia di Cellucci, il quale da posizione defilata, lascia partire un tiro che si insacca sotto la traversa per il 3-2. Capolavoro tecnico e boato del pubblico.

Nel finale Frasca viene espulso per un intervento in ritardo, ma i veliterni, pure in inferiorità numerica, tengono il campo con ordine e grinta fino al triplice fischio.

Tre punti d’oro, una rimonta emozionante e una prova di grande carattere: la Vjs Velletri torna a sorridere davanti ai suoi tifosi, aggancia il secondo posto a quota 10 punti e pensa già al prossimo turno contro un Tirreno Sansa che promette battaglia.

VJS VELLETRI Apuzzo, Costanzo, Moroni (9’st Frasca), Seccafien, Palmigiani, Schiavon, Marchi, Cafarotti, C. Battisti (43’st Francescotti), Gallo (31’st Colasanti), Passaretta (25’st Cellucci) PANCHINA S. Battisti, Tomei, Cedroni, Durante, Arfaoui ALLENATORE D’Este

INDOMITA POMEZIA De Rosa, Tonissi, D’Andrea, Amata (33’st Borni), Monni, Fabrizi (29’pt Yurkovsky), Tassi, Pacillo, Medini (37’st Attanasio), Molinari (15’st Triozzi), Costanzelli PANCHINA Hadjichristos, Sarnella, Kone, Durante, Maiorana ALLENATORE Arcieri

MARCATORI Molinari 9’pt rig. (I), Costanzelli 34’pt (I), Passaretta 43’pt (V), Schiavon 45’pt (V), Cellucci 28’st (V)

ARBITRO Vinci di Ciampino

NOTE Espulsi Frasca (V) Ammoniti Attanasio, Triozzi, Cellucci, Molinari, Pacillo, Tassi, Monni, Amata, Tonissi, Gallo Rec. 2’ptre