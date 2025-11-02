W3 Maccarese – Roma City 2-2: nel finale il pari di De Mutiis

Si dividono la posta in palio Roma City e Maccarese, che al W3 Stadium danno vita ad una partita intensa, maschia e molto nervosa.

Prime grosse polemiche già dopo 3′, quando Andracchio rifila una testata a gioco fermo a Petraglia, costretto a giocare con una vistosa fasciatura. Per l’arbitro Cavasso il gesto del giovane lidense è solo da giallo, ma tanto basta a mister Zappavigna per sostituire l’esterno.

La gara è molto tattica nei primi minuti, con il Roma City che tiene maggiormente il possesso palla. Al 20′ bella azione della W3 che porta al tiro Di Saverio dai 20 metri, ma la sua conclusione al volo esce di un paio di metri.

Risponde subito il Roma City con un colpo di testa di Izco che costringe Francabandiera a deviare in angolo con la punta delle dita. Dal calcio d’angolo susseguente, il Roma City trova il vantaggio. Marchi spizza sul primo palo e trova la deviazione in mischia di un difensore avversario che mette il pallone all’angolino. Gol attribuito al capitano arancioblù, ma è decisiva la deviazione del difensore di casa.

La partita è molto fisica e nervosa. Al 33′ un calcio piazzato dalla sinistra porta al pareggio dei padroni di casa. Cross sul secondo palo ed è Marinucci a svettare più in alto di tutti e a battere Santi sul palo più lontano. All’ultimo secondo del primo tempo, i lidensi avrebbero la palla del vantaggio ma Santi è bravissimo in uscita bassa a respingere l’incursione di Citro.

La ripresa ricomincia con la stessa intensità dei primi 45′. Le due squadre si danno battaglia e non tirano mai indietro la gamba. Al 10′ Hernandez rompe l’equilibrio: il numero 10 canarino scappa in campo aperto sulla sinistra, salta due giocatori e calcia in porta, il suo tiro è fermato con un braccio da difensore e per il direttore di gara è rigore. Lo stesso Hernandez si presenta dal dischetto e non sbaglia, siglando il suo quarto gol in campionato.

A questo punto la formazione di casa prova a spingere e costringe il Roma City ad abbassarsi. I gialloneri riescono solo a rendersi pericolosi con i tiri da fuori di Colace, che in due occasioni sfiora il gol negatogli solo da due interventi prodigiosi di Santi.

A 5′ dalla fine, proprio su un tiro da fuori, i padroni di casa trovano il pareggio con De Mutiis, che al limite dell’area trova una grande conclusione di controbalzo che si infila sotto la traversa.

La partita si infiamma e dopo 60 secondi Milani prima, e Cotugno poi, avrebbero la palla del nuovo vantaggio Roma City, ma Francabandiera prima e Talamonti poi, salvano miracolosamente il risultato sulle due conclusioni a botta sicura. È l’ultima grande emozione della partita, che termina così 2-2 per un punto che non accontenta nessuno.

W3 MACCARESE: Francabandiera, Talamonti, Starace, Citro (35’st Pompili), Tisei (17’st Matteoli), De Mutiis (46’st Botti), Andracchio (7’pt Spalletta), Buffolino, Colace, Marinucci, Di Saverio (42’st Papandrea). A disposizione Zorzi, Mercuri, Squarcia, Guida. Allenatore Zappavigna

ROMA CITY Santi, Izco, Contini, Spila, Pizzuti, Carillo, Petraglia (8’st Palleschi), Marchi, Ribeiro, Hernandez (37’st Milani), Traditi (26’st Cotugno). A disposizione: Allegrucci, Baldi, Susini, Barraco, Drost, Baco. Allenatore Boccolini

MARCATORI: 21’pt Marchi (R), 33’pt Marinucci (W3), 12’st Hernandez rig. (R), 40’st De Mutiis (W3)

ARBITRO Cavasso di Aprilia

Note: ammoniti Andracchio, Starace, Colace, Citro, Marinucci (W3) Ribeiro, Contini (R).