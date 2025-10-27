Cassino – Montespaccato 0-2: debutto amaro per Mancone. Prima vittoria per i romani

Parte con il piede sbagliato il debutto di Davide Mancone sulla panchina del Cassino. Gli azzurri incassano l’ennesima sconfitta stagionale, la settima in campionato e quella di ieri è pesantissima. Con lo 0-2 maturato al Salveti, il Montespaccato ottiene la prima vittoria in questo torneo e scavalca proprio il Cassino che ora è, malinconicamente, ultimo in solitaria con la miseria di quattro punti conquistati in nove gare. Erano decenni che gli azzurri non si trovavano in questa posizione a fine ottobre, a prescindere dalla categoria. Per la prima assoluta sulla panchina del Cassino, il tecnico Mancone lancia dal primo minuto Raucci. Come under la scelta ricade su Zampella, Carnevale e Rossi. In difesa si rivede in campo La Gamba. Il Montespaccato è ultimo in classifica ma è reduce dall’insperato pareggio sul difficile tereno di gioco della Nocerina. Dopo tredici minuti il risultato si sblocca e a passare in vantaggio sugli ospiti. Sugli sviluppi di un calcio piazzato la difesa azzurra non è esente da colpe, ne approfitta Coratella per correggere a rete e realizzare lo 0-1.

Il Cassino subisce il colpo ma prova a riorganizzarsi trovando, tuttavia, difficoltà ad essere incisiva negli ultimi metri. Tribelli e Orlando provano a creare grattacapi alla difesa romana ma la mira non è delle migliori. Al minuto 40 Carnevale sfiora la traversa con una bella conclusione ma al 42′ il Montespaccato raddoppia, su un corner è ancora Coratella il più lesto di tutti a girare a rete e a sorprendere Lovecchio. Nella ripresa ci si aspetta un Cassino riversato in avanti alla ricerca di una rete che possa riaprire l’incontro ma la squadra ospite si difende con ordine e rischia poco, anzi è proprio il Montespaccato a sfiorare la terza rete ma stavolta è la traversa a salvare la porta difesa da Lovecchio. Nel finale il Cassino è maggiormente incisivo sotto rete ma la difesa capitolina riesce sempre a salvarsi. Al triplice fischio sonori fischi da parte dei tifosi azzurri e applausi per il Montespaccato. La corsa verso la salvezza è complicata, ma mollare adesso sarebbe sbagliato. La zona playout è appena a due punti, la salvezza diretta a cinque. Servono importanti interventi sul mercato da subito e un risultato positivo che dia fiducia all’ambiente. L’avversario di domenica prossima non è dei migliori perché gli azzurri saranno di scena sul campo della Nocerina.

CASSINO: Lovecchio, Raucci, Rota (70′ Maini), La Gamba, Orlando (70′ Cavaliere), Zampella (46′ Verrecchia), Carnevale, Tribelli, Magliocchetti, Sorrentino, Rossi (52′ Nela). A disposizione: Fiacco,Plini, Nardelli, Merolla, D’Alessandris. Allenatore Mancone

MONTESPACCATO: Tassi, Lilli (80′ Putti), Coratella (80′ Franco), Vitelli (70′ Moretti) Tamburlani, De Marchis (70′ Laurenzi), Milone (66′ Pepa), Rotondo, Madeddu, Celentano, Vidolo. A disposizione Guerrieri, Cervoni, Malizia, Cantoni. Allenatore Bussone.

Arbitro: Tedesco di Battipaglia.

Reti: 13′ e 42′ Coratella. Note: ammoniti Lilli, Zampella, Sorrentino, Cavaliere.