Cassino: Davide Mancone è il nuovo allenatore

Davide Mancone è il nuovo allenatore del Cassino. L’ex tecnico del Gaeta, 47 anni, subentra a Corrado Urbano che aveva rassegnato le dimissioni dopo la sconfitta di domenica a Roma con l’Albalonga. Lo stesso Mancone aveva lasciato pochi giorni fa la panchina del club pontino, anche se poi la società della squadra del golfo ha formalmente parlato di esonero. Fatto sta che il Cassino, che già qualche anno fa era andato vicino all’accordo con Mancone, ieri pomeriggio ha ufficializzato la nuova guida tecnica.

“In primis – afferma il presidente Andrea Balsamo – ci tenevo a ringraziare mister Urbano per il lavoro e la dedizione messe in campo dal primo giorno di ritiro a domenica scorsa. Con l’arrivo di Mancone abbiamo intenzione di dare subito una scossa all’ambiente a cominciare dalla partita in programma tra pochi giorni con il Montespaccato. Abbiamo scelto un uomo del territorio con l’esperienza e l’intraprendenza giusta in grado di effettuare subito un cambio di rotta. Da parte nostra il massimo impegno per aggiungere alla rosa altri profili utili a rafforzare alcuni reparti in sofferenza. Nelle prossime ore dovremmo chiudere l’accordo con un play di esperienza che può fare la differenza in questa categoria. Abbiamo già inserito in rosa un giocatore importante in difesa come Rota che si è messo subito a disposizione e che domenica scorsa ha sostituito La Gamba che per problemi familiari è out ancora per qualche giorno. Abbiamo in mente altri due giocatori ma chiaramente dovremo parlarne con Mancone e il nuovo staff tecnico. Sicuramente tempo da perdere non c’è, la posizione in classifica è complicata e va invertita subito la rotta. Sono fiducioso perché il campionato è ancora molto lungo e il nostro obiettivo resta quello di conquistare una tranquilla salvezza”. Dunque c’è attesa per l’arrivo di un centrocampista proprio nel reparto che in questi due mesi ha lasciato maggiormente a desiderare. Ieri pomeriggio ha parlato il neo tecnico.

” Intanto – afferma Davide Mancone – tengo a salutare mister Urbano che stimo tantissimo e che ha comunque fatto un gran lavoro. Sono felice di allenare finalmente il Cassino, ci ero andato in passato ma non si era concretizzato. Credo nel destino e proprio in questi giorni mi sono liberato e si è liberata la panchina qui. Dobbiamo lavorare sulla testa dei giocatori e valorizzarli al massimo, cercare di tirare fuori il meglio da ognuno di loro. Serve grande serenità e capire tutti i meccanismi che non stanno funzionando. Andare in campo con la giusta autostima sarà di fondamentale importanza. La serie D è una categoria che ritrovo dopo quasi sei anni e che avevo perso nel periodo del covid”. La società ha presentato anche Guido Halasz che sarà il nuovo direttore organizzativo. Mancone, un passato da difensore anche in D, ha esperienze come tecnico nei settori giovanili di Ancona e Frosinone e poi Roccasecca, Venafro, Anagni (in D) e Gaeta.