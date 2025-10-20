Anzio – Monterotondo 1-0: decisivo Jefferson

Grazie ad una rete messa a segno nella ripresa da Jefferson l’Anzio regola di misura il Real Monterotondo. Azioni salienti: Primo tempo: 10’pt: subito Anzio insidioso con Laribi che da posizione favorevole calcia in modo debole con Merlini che si rifugia in angolo. Sul corner successivo Jefferson impatta bene di testa ma la palla finisce alta. Al 13’ primo squillo del Monterotondo, su corner Massaccesi colpisce bene di testa e la sfera colpisce la traversa. Al 24’ancora ospiti pericolosi, dopo una bella combinazione l’ex Gennari scaglia un gran tiro da fuori con la palla che sfiora la traversa anziate. Al 31’ i blaugrana sono ancora insidiosi su calcio piazzato con Simonelli che tira a giro e la palla fa la barba al palo. Al 38’ torna in cattedra l’Anzio con punizione di Laribi su cui Rosania si avventa, il suo tap in però finisce sul fondo.

Secondo Tempo: 2’st: Clamorosa occasione in avvio di ripresa per l’Anzio in ripartenza: Jefferson si presenta solo davanti a Merlini ma si fa ipnotizzare dal portiere avversario. Subito dopo è Bencivenga ad avere la palla buona ma viene bloccato sul più bello. 22’st: l’Anzio passa: i neroniani alzano i ritmi, splendida combinazione davanti con Cori che fa sponda di testa, alla fine è Jefferson a colpire sempre di testa e a regalare il goal del vantaggio ai padroni di casa. Al 26’ Monterotondo insidioso ancora con Massaccesi di testa, ma subito dopo in ripartenza l’Anzio sfiora il raddoppio. Al 42’st altra occasione per l’Anzio con Salvador che di testa colpisce a botta sicura ma Merlini si oppone in grande stile.

ANZIO: Stancampiano, Noce, Rosania (3’st Battisti), Corelli (3’st Cori), Pirani (23’st Di Lelio), Di Razza, Gesmundo (23’st Di Gennaro), Bencivenga, Dalla Valle, Laribi, Jefferson (34’st Salvador). A disp: Ciotti, Napoleoni, Segat, Sirignano, All: Bignozzi

MONTEROTONDO: Merlini, Contucci (25’st Ferrari), Gningue Cherif, Darini, Massaccesi, Mattei (13’st Barba), Armini, Gennari (43’st Colistra), Bellucci (13’st Camilli), Simonelli, D’Agostino (37’st Casali). A disp: Silvestrini, Berneschi, Sterbini, Ciaramella, All: Paci

Arbitro: Sig. Santeramo di Monza

Rete: 67′ Jefferson

NOTE: Ammoniti: Corelli (A), Contucci (M), Pirani (A), Bellucci (M), Bencivenga (A), Massaccesi (M), Jefferson (A). Angoli: 1-3. Recupero: 3’pt, 5’st.

(Addetto Stampa Marcello Bartoli)