Albalonga – Cassino 2-0: castellani in dieci per 86 minuti ma vincenti

Ancora una sconfitta per il Cassino che cade a Roma (2-0) contro l’Albalonga. Al Francesca Gianni gli azzurri si arrendono alla squadra castellana, terza forza del girone, che però ha giocato tutto il match in inferiorità numerica. Il rosso di Sfanò rimediato dopo appena quattro minuti non è bastato all’11 di Urbano per indirizzare il match dalla propria parte, anzi nella ripresa il passivo poteva essere ancora più pesante se non ci fossero state le grandi parate di Lovecchio. Urbano lancia dal primo minuto il 2007 Zampella e l’ultimo arrivato in fase difensiva, l’esperto Arensi Rota, giocatore greco con vasta esperienza in serie C. Mancano La Gamba e Callegari mentre in avanti non c’è più Sowe che ha rescisso pochi giorni fa. Dopo quattro minuti Magliocchetti lanciato a rete viene fermato fallosamente all’ingresso dell’area. Per l’arbitro non ci sono dubbi, è rosso diretto per Sfanò con i castellani che dovranno giocare il resto della gara in inferiorità numerica. Il Cassino ci crede e tiene bene il campo, sfruttando il più possibile la freschezza sulle due corsie. L’Albalonga prova a colpire con le ripartenze ma una ghiotta occasione capita agli azzurri al minuto 36 quando Sorrentino serve nel migliore dei modi Magliocchetti che da ottima posizione sciupa una grande chance. Passano sessanta secondi e l’Albalonga sblocca il risultato. Manca va via sulla sinistra superando due difensori azzurri, cross al centro e perfetta la girata di Coquin che spedisce la palla all’angolino dove Lovecchio non può arrivare. Doccia fredda per il Cassino nel suo momento migliore.

Ad inizio ripresa la squadra di Urbano ci prova subito con Sorrentino ma il colpo di testa dell’attaccante cassinate trova attento Munari. Urbano manda in campo forze fresche optando per Rossi e Raucci al posto di Cavaliere e Plini. Al 57′ Albalonga vicina al raddoppio. Manca scappa sulla destra e percorre quaranta metri palla al piede, suggerimento al bacio per Coaquin che stavolta non inquadra lo specchio della porta. Passa un minuto ed è l’ex Ingretolli ad andare vicino al 2-0, il suo tiro ravvicinato trova l’intervento prodigioso di Lovecchio. Lo stesso portiere azzurro è ancora bravo al minuto 70 ancora su Ingretolli ma nulla può sessanta secondi più tardi quando Ignacio Casari indovina il gol della domenica con una prodezza balistica dai 25 metri. Per l’estremo difensore azzurro non c’è nulla da fare e la strada ora è decisamente in salita. Poco dopo Lovecchio dice no a Manca che ci prova in rovesciata. Nel finale il Cassino prova a rendere la giornata meno amara ma prima Zampella e poi Magliocchetti falliscono il bersaglio. Ancora una domenica da dimenticare per i colori azzurri.

ALBALONGA: Munari, Terribili, Sfanò, Bensaja (81′ Cardoselli), Santoni, Casari (81′ Torbidoni), Casiello, Succi (86′ Greco), Ingretolli (86′ Persichini) Coquin (68′ Meledandri), Manca. A disposizione Testagrossa, Savioli, Pasquale, Fazio. Allenatore Frazzoli.

CASSINO: Lovecchio, Maini, Rota, Plini (54′ Raucci), Zampella, Carnevale, Cavaliere (58′ Rossi), Magliocchetti (77′ Orlando), Tribelli, Sorrentino, D’Alessandris. A disposizione Fiacco, Nela, Paglia, Verrecchia, Nardelli, Merolla. Allenatore Urbano.

Arbitro: Scicolone di San Donà di Piave.

Reti: 37′ Coquin, 71′ Casari.