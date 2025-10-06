Trastevere – Cassino 1-0: il gol di Petrucci vale la conferma del primato

Sconfitta di misura per il Cassino che cade sul campo del Trastevere. A decidere il match è una rete di Petrucci messa a segno nella prima parte della gara. L’impianto romano nelle ultime due stagioni non ha portato fortuna agli azzurri, sconfitti l’anno scorso al debutto in campionato e stavolta alla sesta giornata. Per la squadra allenata da Corrado Urbano si tratta della quarta sconfitta in campionato e il bilancio inizia a essere pesante, con una sola vittoria all’esordio con l’Ischia e il pari di domenica scorsa con l’Anzio. Certo il calendario non è stato clemente con gli azzurri che anche ieri hanno affrontato una delle squadre più attrezzate del girone che, non a caso, occupa la prima posizione in classifica in compagnia della corazzata Scafatese. In avanti Urbano ripropone dal primo minuto D’Alessandris, preferendolo a Sowe. In difesa c’è ancora Plini in luogo di La Gamba, che sconta la sua terza e ultima giornata di squalifica. I ritmi a inizio partita non sono particolarmente alti, poi dopo nove minuti la squadra di casa trova la rete del vantaggio con Petrucci. Il giocatore romano firma il gol vittoria in un’azione dove gli azzurri potevano sicuramente fare meglio. Cassino che incassa la rete ma che non si disunisce e gioca un discreto calcio, difendendosi anche con ordine e rischiando poco. Negli spogliatoi il tecnico Urbano striglia la squadra ma nella ripresa dopo pochi minuti il Cassino resta in dieci uomini per una sciocchezza di Merolla che lascia i compagni con un uomo in meno. Adesso la partita è decisamente in salita perché il Trastevere è squadra ben attrezzata e si riversa in avanti alla ricerca della rete del raddoppio che chiuderebbe i conti. L’11 romano non è particolarmente efficace sotto porta e la difesa cassinate riesce a salvarsi. In avanti fa però fatica a costruire e con il passare dei minuti diventa più difficile provare a pervenire al pari.

Termina con il successo del Trastevere, il quarto in campionato, che vale ancora la vetta della classifica. I numerosi tifosi presenti sugli spalti tornano a casa delusi per l’ennesima sconfitta esterna. Domenica prossima al Salveti arriva la Palmese in un autentico match salvezza che non è da fallire per provare a lasciare i bassifondi della graduatoria. A fine gara amareggiato il tecnico Urbano. “Dobbiamo fare – afferma il tecnico azzurro – decisamente di più. Non avevamo corso molti rischi, a parte il gol e poco altro, poi nella ripresa per una sciocchezza siamo rimasti in dieci e questo non deve capitare, perché è già successo con la Scafatese e abbiamo perso un giocatore per tre giornate. Serve un altro atteggiamento per migliorare il nostro campionato, dopo sei giornate mi aspettavo qualche punto in più”.