Cassino e Sora: il punto dopo la quinta giornata del campionato di serie D

La quinta giornata del campionato di serie D ha unito i destini di Cassino e Sora che non sono andati oltre pareggi casalinghi che non hanno permesso di muovere più di tanto la classifica. Al Salveti gli azzurri giocano un buon match con l’Anzio, vanno ripetutamente vicini al gol, che trovano con una pregevole giocata di Rossi ma in pieno recupero vengono beffati dall’ex Jefferson. Un punto dopo tre sconfitte consecutive ma resta il rammarico per non aver ottenuto il massimo. “Eravamo reduci – afferma Corrado Urbano – da una prestazione davvero negativa in Sardegna. Avevamo approcciato malissimo il match ed era arrivata una sconfitta meritata. Con l’Anzio c’è grande rammarico perché la partita l’abbiamo sempre fatta noi e già nella prima frazione dovevamo essere avanti. Il gol di Rossi, giovane che secondo me è in grande crescita, ci aveva messo sulla strada giusta ma durante il recupero siamo stati leggeri e ci hanno punito. Quei rimpalli, contrasti che devi vincere e in quelle circostanze serve anche esperienza che noi non abbiamo. A giocatori come Jefferson basta anche una sola giocata nel corso del match per fare male e così è stato. Sicuramente con il lavoro settimanale miglioreremo, questo è un campionato dove le partite si vincono anche sporcandosi un po’ di più e noi siamo fin troppo puliti. Guardiamo avanti, mi rasserena il fatto che la prestazione c’è stata”. Domenica trasferta a Roma dove è in programma la sfida con il Trastevere che guida la classifica in compagnia della Scafatese. Nel girone F il Sora affrontava il secondo impegno di fila al Tomei nel giro di quattro giorni. Mercoledì era giunta la sconfitta di misura con la Maceratese, domenica con il Fossombrone è arrivato uno sterile 0-0. Fa fatica a concretizzare la squadra di Schettino che comunque sale a quota 5 in una classifica che è ancora cortissima.

“In questo momento – afferma Massimiliano Schettino – va così, nel senso che creiamo molto ma non riusciamo a concretizzare. In altre situazioni come il match con il Chieti o a Senigallia la squadra era andata a segno con molta più facilità. In questi ultimi due incontri al Tomei è mancato qualcosa negli ultimi metri, ma ciò non toglie che i ragazzi abbiano dato tutto e prodotto numerose occasioni da rete. Di fronte avevamo una squadra ben organizzata che, non a caso, è ancora imbattuta in questo avvio di campionato. Lavoreremo con maggiore intensità per risolvere i problemi offensivi”. Nel prossimo turno Sora sul campo dell’Ostiamare che viaggia fortissimo in vetta e a punteggio pieno.