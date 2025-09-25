Ostiamare – Senigallia 1-0: la rete di Gueye vale il primato

Prova di cuore per l’Ostiamare che si prende i tre punti contro la Vigor Senigallia all’ultimo respiro. A decidere il match ci ha pensato Gueye, gettato nella mischia da appena una manciata di minuti, ma subito in grado di lasciare un segno decisivo sulla partita. La prima frazione si rivela piuttosto bloccata anche se i biancoviola provano subito ad alzare la voce. Dopo un paio di minuti Vianni si invola verso l’area ma il suo diagonale si spegne di un soffio a lato. Al 12′ sono ancora i lidensi a rendersi pericolosi con una punizione velenosa dalla destra, Novelli riesce a deviare con la retroguardia ospite che poi perfeziona il disimpegno. Da qui in avanti poche le occasioni in cui le due formazioni riusciranno ad incidere anche se l’Ostiamare chiude all’attacco.

Negli ultimi cinque minuti ci provano così prima Vianni con una girata che vola alta e poi Orfano con un bolide dalla distanza che però non centra lo specchio della porta. Nel secondo tempo, con il passare dei minuti, la formazione di D’Antoni diventa sempre più padrona del campo. Dopo cinque minuti dal rientro in campo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Spinosa cerca il destro da fuori area ma viene murato proprio la momento del tiro. Da qui in avanti la gara entra in una fase di stallo anche se i lidensi tengono saldamente in mano le redini del gioco rinchiudendo gli avversari nella loro metà campo. Poco dopo la mezzora ad accendersi è Badje con un diagonale su cui si esalta Novelli. Al 38′ Spinosa si accentra dalla sinistra ma è ancora una volta un difensore a murare la sua conclusione. Quando il risultato sembra ormai destinato a restare bloccato sullo 0-0 a spezzare gli equilibri è Gueye: cross di Vagnoni in area su cui piomba il numero nove biancoviola che insacca con un tuffo di testa il gol che regala la vittoria alla truppa lidense.

OSTIAMARE Vertua, Orfano, Piroli, Giordani, Buono, Vianni (35’st Vagnoni), Badje (40’st Gueye), Lazzeri (45’st Pontillo), Greco, Spinosa, Tesauro (35’st Menichelli) PANCHINA Midio, Cinque, Marrali, Felici, Maffei ALLENATORE D’Antoni

VIGOR SENIGALLIA Novelli, Tomba (21’st Beu), Gambini, Pandolfi, Balleello (25’st Caprari), Magi Galluzzi, De Marco, Urso, Tonelli (37’st Subissati), Shkambaj, Alonzi (25’st Pesaresi) PANCHINA Taina, Bucari, Pompilio, Traore, Gasparroni ALLENATORE Magi

MARCATORE Gueye 44’st

ARBITRO Pascali di Pistoia

ASSISTENTI Smecca di Carrara e Vicari Lucca

NOTE Ammoniti Gueye, Midio, Giordani, Pesaresi, Subissati