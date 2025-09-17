Il punto su Cassino e Sora dopo il secondo turno

Nel secondo turno del campionato di serie D arriva la prima sconfitta per il Cassino mentre il Sora conquista un punto in uno spettacolare 3-3 con il Chieti. In Tuscia gli azzurri cedono al Flaminia in un match dove Magliocchetti e compagni fanno un passo indietro rispetto al vittorioso esordio con l’Ischia. La gara è in salita dopo il discutibile rigore concesso all’undici di casa anche se va detto che l’arbitro era vicinissimo all’azione. Nella ripresa la squadra di Urbano ha fatto fatica a cercare la via della rete e il secondo gol della formazione di casa ha tagliato le gambe agli azzurri. Una battuta d’arresto che comunque ci può stare vista la forza del Flaminia, una squadra che sicuramente lotterà nella parte sinistra della classifica. Intanto è ufficiale, il match inizialmente in programma domenica tra Cassino e Scafatese è stato anticipato, in accordo con il club campano, a sabato alle ore 15. Questo per avere 24 ore di tempo in più per preparare il turno infrasettimanale. Infatti mercoledì 24 gli azzurri saranno di scena in Sardegna sul campo della matricola Monastir, la vera sorpresa di questo inizio di stagione, visto che la squadra isolana, alla sua prima esperienza in serie D, è a punteggio pieno e senza aver subito reti. Il settore ospiti sabato resterà chiuso per decisione di Domenico Greco dirigente dell’area tecnica del comune di Cassino. Come noto nel match con l’Ischia un tifoso isolano era rimasto ferito dopo la rottura di un pannello di legno che costituisce il piano di calpestio della tribuna ospiti. Servirà un intervento e un nuovo collaudo.

Nel girone F il Sora riscatta la sconfitta dell’esordio con il Giulianova e conquista un buon punto casalingo, in rimonta, con il quotato Chieti. I bianconeri vanno sotto nella prima frazione e riescono a ristabilire la parità con Vono. Poi nella ripresa scivolano sull’1-3 ma sono bravi a rientrare subito in partita con Pecchia e trovano un giusto pareggio in pieno recupero con Trotta, il giocatore più atteso e importante della rosa a disposizione di mister Schettino. “Abbiamo giocato – afferma Massimiliano Schettino – un primo tempo controverso, nel senso che siamo partiti bene e avremmo meritato il gol, ma poi ci siamo trovati sotto faticando. Nella ripresa abbiamo trovato il pari, poi ancora fantasmi per un errore individuale che ci sta, ma successivamente avevamo voglia di conquistare almeno un punto e ci siamo riusciti. Per qualcuno sarà fortuna, io la chiamo mentalità”. E a pochi secondi dal fischio finale il Sora ha avuto la palla della vittoria con lo stesso Trotta. Intanto ieri il club ha ufficializzato una nuova figura. L’avvocato Giovanni Buonamano è il nuovo direttore operativo. Arriva dalla Real Normanna ed è esperto in diritto sportivo e carte federali.