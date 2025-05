Atletico Lariano Under 15 Regionale: Musci “Grande rush finale, salvezza meritata”

E’ stato davvero un finale di campionato ricco di emozioni e soddisfazioni quello dell’Under 15 regionale dell’Atletico Lariano. Il gruppo di mister Stefano Musci, subentrato a quattro partite dalla fine con la squadra al terz’ultimo posto (e dunque virtualmente retrocessa), è stato protagonista di un ottimo “sprint” che è valso la salvezza. “Quando il responsabile del settore agonistico Gianni Fiacchi mi ha chiesto di provare a dare una svolta a questa squadra non mi sono potuto tirare indietro, ma la situazione era complicata. Ho provato a dare tranquillità a un gruppo che ha delle buone qualità. I ragazzi sono stati bravissimi e si sono impegnati tanto durante gli allenamenti, riuscendo subito a trovare un buon feeling col sottoscritto. Poi, chiaramente, i risultati hanno fatto la differenza regalando tanto entusiasmo: nel giorno del mio esordio la squadra ha vinto il delicatissimo scontro diretto con l’Arce che era sopra di un punto, poi ha pareggiato un’altra sfida fondamentale a Frascati e infine ha centrato altri due successi fondamentali sul campo del Real Cassino e con l’Omnia Ceccano. Aver messo insieme dieci punti su dodici senza subire gol è il segnale di come il gruppo abbia fortemente voluto questa salvezza, centrando alla fine l’ottavo posto”.

Per mister Musci, già tecnico dell’Under 14 regionale, aver portato avanti il doppio incarico nella parte finale di stagione non è stato semplice: “Sicuramente è stato un mese tosto, ma sono stato ripagato dal risultato dei ragazzi. Abbiamo mantenuto la categoria regionale e così il gruppo dell’Under 14 attuale potrà rifare quel tipo di campionato anche l’anno prossimo. Il mio futuro? Ne parleremo a breve con la società, il mio primo anno a Lariano è stato molto positivo per le condizioni che ho trovato sia dentro che fuori al campo, con la società e le famiglie che mi hanno dato un bel supporto”. Un’ultima soddisfazione “ufficiale” Musci se l’è tolta domenica scorsa proprio con l’Under 14 regionale: “Abbiamo giocato il recupero contro la Df Academy che aveva vinto tutte le partite di campionato disputate e siamo riusciti a pareggiato 1-1 sul nostro campo, agguantando gli avversari con un gol di Monti dopo essere passati in svantaggio. Una bella soddisfazione per chiudere un’annata positiva anche per questi ragazzi”.