Inter – Roma 0-1: Soulè lancia i giallorossi sempre più in alto

A San Siro, la Roma batte un’Inter in evidente apnea e condanna Inzaghi alla terza sconfitta consecutiva (mai successo nella sua gestione) senza neppure un gol segnato in queste ultime tre gare (altro fatto mai accaduto con Inzaghi). Se la ride Ranieri, che grazie al centro di Soulé e a una partita preparata alla perfezione si gode l’ultima alla Scala con una vittoria che conferma i giallorossi in piena lotta per un posto in Champions League.

Il primo tempo è un incubo per l’Inter e una passeggiata per la Roma. I primi 20’, considerando l’ormai solito silenzio della Nord e la chiusura del settore ospiti per disposizione ministeriale, ricordano maledettamente i tempi del Covid: un silenzio assordante in cui risuonano più i vocioni dei due portieri a mantenere alta l’attenzione dei compagni piuttosto che il rumore di chi in pochi giorni rischia di giocarsi un anno intero. La prima brutta notizia per Inzaghi arriva ad una decina di minuti dal via: Pavard finisce ko per un problema a una caviglia. Prova a rientrare, a testare, ma non ce la fa. E adesso la sua presenza a Barcellona mercoledì è tutt’altro che scontata. La prima palla gol invece capita sui piedi di Koné, padrone totale del centrocampo, che a giro manda di poco a lato. Ma è solo una questione di secondi: Pellegrini calcia ma viene ribattuto, il pallone finisce sul secondo palo dove tutta la difesa nerazzurra resta a guardare e si infila Soulé. Piattone tutto solo, 0-1. L’Inter non trova la forza di reagire, la Roma va forte alla ricerca del bis: prima sciupa Cristante, poi Carlos Augusto salva clamorosamente sulla linea un tap-in di Angelino che avrebbe messo Shomurodov davanti alla porta vuota. Il nervosismo di un’Inter incapace persino di abbozzare una reazione sta tutto nella frustrazione di Lautaro, che a palla lontana spinge Mancini a terra e si becca un’ammonizione totalmente evitabile.