Under 14: Atletico Lariano, Musci “Soddisfatto del percorso con questi ragazzi”

Un’altra ottima prestazione dell’Under 14 regionale dell’Atletico Lariano. I ragazzi di mister Stefano Musci hanno pareggiato 2-2 sul campo dell’Anzio, una delle squadre di vertice del girone. E’ proprio l’allenatore del team larianese a fare l’analisi e il racconto della partita: “I ragazzi hanno ampiamente riscattato la sconfitta dell’andata grazie a una prestazione molto convincente. Hanno giocato alla pari con una delle migliori squadre del campionato, meritando di uscire dal campo imbattuti. Nel primo tempo sono andati sotto a causa di un rigore generoso a favore degli avversari, ma sono riusciti a pareggiare su punizione con Romaggioli dopo che il portiere avversario si era reso protagonista di un paio di interventi importanti. Nella ripresa è arrivato il nuovo vantaggio dei padroni di casa su un gol piuttosto rocambolesco, ma anche in questo caso la reazione e il pareggio sono stati quasi immediati.

A firmare il definitivo 2-2 è stato Costantini, attaccante tornato dopo quasi tre mesi di assenza che ha sfruttato un cross di Romaggioli. Successivamente i ragazzi hanno avuto anche l’occasione del 3-2 senza riuscire a concretizzarla, poi nel finale hanno stretto i denti sui tentativi dei padroni di casa”. Il campionato si ferma per due settimane, ma l’Under 14 regionale dell’Atletico Lariano sabato sarà comunque in campo per il recupero della sfida esterna contro la R11 Simonetta. “L’obiettivo è fare il massimo nelle quattro partite conclusive del campionato anche se la salvezza è stata già raggiunta. I prossimi avversari sono terzi, poi dopo Pasqua avremo la Df Academy (società dove Musci ha allenato, ndr) che ha vinto finora tutte le partite e sarebbe bello poterli rallentare”.

Il bilancio dell’allenatore, arrivato a stagione in corsa, è molto positivo da tutti i punti di vista: “Sono soddisfatto dell’ambiente che ho trovato e che mi ha permesso di lavorare in tranquillità e serenità proponendo le mie idee. C’è stato un approccio positivo anche con i ragazzi e con le loro famiglie. Al di là dei risultati sportivi, le prestazioni e i loro comportamenti sono stati decisamente apprezzabili”. Musci, da qualche giorno, ha preso anche la guida dell’Under 15 regionale con cui ha vinto la partita di debutto nello scontro diretto con l’Arce dello scorso fine settimana e con cui proverà a raggiungere la salvezza.