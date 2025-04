Vjs Velletri, due minuti fatali: rossoneri ko contro il Fonte Meravigliosa

Nuova sconfitta per la Vjs Velletri, che resta impantanata in zona play out e non riesce a dare seguito alla bella vittoria centrata solo una settimana fa in casa. I veliterni non demeritano e dopo un primo tempo equilibratissimo, chiuso sullo 0 a 0 e con un grande rimpianto per l’occasione creata da Kevin Carlino, capitolano sotto i colpi di Vitale e Mastropietro al 32esimo e al 33esimo. Un uno-due letale che regala tre punti di platino ai locali e colpisce a morte i veliterni, che non riescono a rientrare in gara pur effettuando un pressing asfissiante nel finale. Per la compagine di De Celis la zona salvezza diretta rimane a 8 punti, con i veliterni che al momento disputerebbero i play out a Frascati. Non c’è tempo di distrarsi, però, perché se il Fonte Meravigliosa è avversario ostico lo sarà altrettanto il Montesacro, di scena sul neutro di Nemi nel turno infrasettimanale di mercoledì 9 aprile.

FONTE MERAVIGLIOSA: Antonini, Calisse, Vitale, Sapienza (48’st Moreno), Mosetti, Petrungaro, Cerri, Russo (28’st Taddei), Scarsella (36’st Lequaglie), Groos (14’st Mastromattei), Masciopinto (40’st Mangano) PANCHINA Luzi, Castelli, Bisozzi, Civitelli ALLENATORE Vesprini

VJS VELLETRI: Nied, F. Ilardi (31’st Palmigiani), Moretti (33’st Francescotti), Gallo, Fe. Ilardi, Seccafien, Marchi (14’st Frasca), Cafarotti (14’st Passaretta, 39’st Salaj), Capparella, Mingarelli, Carlino PANCHINA La Rosa, L. Durante, G. Durante, Cellucci ALLENATORE De Celis

MARCATORI Vitale 32’st, Mastromattei 33’st

ARBITRO Mastropietro di Civitavecchia

ASSISTENTI Affronti di Ostia Lido e Palleschi di Roma 2

NOTE Ammoniti Gallo, Groos