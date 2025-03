Cynthialbalonga – Cassino 3-2: castellani in zona playoff, azzurri perdono il primato

Una sconfitta che fa male, quella rimediata ieri a Pavona, nel comune di Albano, da un Cassino che nelle ultime tre partite di campionato ha racimolato solo un punto. Contro il Cynthialbalonga arriva la terza sconfitta del torneo ma sul 3-2 finale ci sono diverse ombre. Azzurri che vanno subito in vantaggio con Cocorocchio, sfiorano il raddoppio ma nel giro di quattro minuti l’arbitro fischia due volte la massima punizione per i padroni di casa che ribaltano le sorti dell’incontro. Nella ripresa la squadra di Carcione trova la rete del pari con Lazazzera ma il guardalinee segnala un fuorigioco molto dubbio. Nel finale ancora a segno i castellani e inutile gol di Lazazzera. Cassino che dopo quasi tre mesi lascia il primato alla Gelbison, ora avanti di due lunghezze ed è raggiunto a quota 50 dal Guidonia. Campionato ancora da scrivere, ma è chiaro che dopo la sosta bisognerà tornare a vincere. Partenza fulminea degli azzurri che trovano il vantaggio con il capitano Cocorocchio che in area si gira e sinistro spedisca la palla nell’angolino dove Boschi non può arrivare. Sulle ali dell’entusiasmo il Cassino si riversa in avanti e al minuto 14 Abreu ha la palla del raddoppio. Dopo un duello con Tinti si libera e va al tiro centrando in pieno il palo alla destra di un Boschi che sarebbe stato battuto. Al 28′ il Cynthialbalonga trova il pari. L’ex Ingretolli supera in velocità Lazazzera che lo stende in area. Per l’arbitro è rigore, dal dischetto Bensaja non sbaglia. Passano quattro giri di lancetta e l’11 di casa va addirittura in vantaggio. Herrera, forse fermato fallosamente, perde palla sulla tre quarti avversaria, i castellani trovano in area Mamiani che viene atterrato da Filippini. E’ ancora rigore e Bensaja realizza la sua personale doppietta. Si fa male Senesi, al suo posto ecco in campo Bellucci.

Nella ripresa i ritmi calano e il Cassino fa fatica a rendersi pericoloso. Si vede sul rettangolo di gioco anche Valente, ma la manovra non è fluida. Al minuto 83 però, sugli sviluppi di un corner, al termine di un’azione confusa, Lazazzera firma il pari, ma l’arbitro, in accordo con l’assistente, non convalida la rete, tra le veementi proteste azzurre. Poco dopo con il Cassino in avanti alla ricerca del 2-2, la squadra di Ferazzoli trova in contropiede la rete del 3-1 con Lusha. Sembra finita, ma nel secondo dei sei minuti di recupero, Lazazzera mette a segno, di testa, il gol che potrebbe riaprire i giochi. Gli azzurri buttano la palla in area, ma Onesto di testa spreca. Finisce con un amaro 3-2, tante recriminazioni e ora la sosta dovrà servire per riordinare le idee, nulla è perduto con ancora sette match e due scontri diretti da disputare.

CYNTHIALBALONGA: Boschi, Pasqualoni, Tinti, Bensaja (92′ Cicioni), Angeli (74′ Santoni), Bellotti, Galazzini, Simonetti (79′ Lusha), Ingretolli (84′ Casazza), Nannini (74′ Riola), Maccari. A disposizione Iosa, Feri, Pasquale, Cotugno. Allenatore Ferazzoli.

CASSINO: Stellato, Cocorocchio, Lazazzera, Filippini (63′ Maciariello), Raucci (87′ Onesto), Mele (63′ Carbone), Herrera, Tribelli, Senesi (40′ Bellucci), Rossi (53′ Valente), Abreu. A disposizione Ierardi, Croce, Carnevale, Caiazzo. Allenatore Carcione.

Arbitro: Piccolo di Pordenone.

Reti: 3′ Cocorocchio, 28′ e 32′ Bensaja (rig.), 86′ Lusha, 92′ Lazazzera.

Note: partita giocata a porte chiuse.