Tor Sapienza – Vjs Velletri 3-0: doppietta di Morbidelli

La Vjs Velletri non riesce nell’impresa di fermare la capolista Tor Sapienza, ormai lanciata verso l’Eccellenza, e perde 3-0 a Roma al “Castelli” dopo una gara piuttosto combattuta nel primo tempo e meno equilibrata nella ripresa. Per i ragazzi di De Celis appare provvidenziale la pausa in stagione, visto che nell’ultimo periodo pur non mancando l’impegno e la grinta sono venuti meno i risultati.

Pronti e via, la gara è subito in salita per i rossoneri poiché il direttore di gara assegna un penalty ai locali dopo nemmeno 5’. Morbidelli dal dischetto non perdona e supera Nied per l’1-0. I rossoneri reagiscono e si rendono pericolosi con un palo colpito da Cafarotti, ma il risultato a fine primo tempo arride alla capolista. Nella ripresa la reazione rossonera non produce marcature, e ne approfittano i romani per chiudere la gara negli ultimi minuti. Al 35esimo, infatti, Morbidelli trova la sua doppietta personale finalizzando al meglio l’assist di Giordani e trovando un tiro angolato che si insacca per il colpo del ko. A pochi minuti dal triplice fischio il Tor Sapienza trova anche il tris con Giordani, abile a trovare una parabola angolata e precisa su assist di Franchitti per il 3-0 finale.

Per la Vjs Velletri si conclude un ciclo negativo, fatto di zero gol e tre sconfitte in altrettante gare. I ragazzi di De Celis, però, hanno dimostrato di saper offrire prestazioni nettamente più performanti e sono chiamati al riscatto dopo la pausa per tornare a fare punti e riagguantare le zone tranquille della classifica dimenticando queste ultime settimane.

PRO CALCIO TOR SAPIENZA Francabandiera, Boninsegna, Imperatori (11’st Marchizza), De Santis, Cannizzo, Ippoliti, Morbidelli (35’st Borrelli), Ferazzoli (11’st Falcinelli), Franchitti, Pro (18’st De Vincenzo), Santilli (25’st Giordani) PANCHINA Ndaw, De Carlo, Ambrosini, Panella ALLENATORE Pistillo

VJS VELLETRI Nied, F. Ilardi (33’st Palmigiani), Francescotti (38’st Noce), Gallo, Costanzo, Fe. Ilardi, Marchi (35’st Mazzaferri), Frasca, Bala, Mingarelli, Moretti (20’st Passaretta, 25’st Di Monaco) PANCHINA La Rosa, Cafarotti ALLENATORE De Celis

MARCATORI Morbidelli 3’pt rig. e 33’st, Giordani 42’st

ARBITRO Latino di Rieti

ASSISTENTI Balzano di Aprilia e Falasconi di Aprilia

NOTE Ammoniti Borrelli, Frasca, Ferazzoli