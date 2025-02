Serie D: il punto su Cassino e Sora dopo la ventiduesima giornata

Nel campionato di serie D continua a sognare il Cassino mentre il Sora conferma i progressi delle ultime due settimane. Nel girone G gli azzurri superano l’ostacolo Costa Orientale Sarda sbloccando il risultato sul tramonto del primo tempo, poi nella ripresa arrivano altre due reti. Per la squadra di Carcione ventunesimo risultato utile consecutivo. I numeri sono tutti a favore di un Cassino che ha la quarta miglior difesa di tutta la serie D. Meglio di Cocorocchio e compagni hanno fatto solo Siracusa, Bra e Sambenedettese. In ben dodici incontri la porta difesa da Stellato è rimasta inviolata, un segnale importante che testimonia di come venga curata nei minimi dettagli la parte difensiva.

“Stiamo – afferma Imperio Carcione – continuando a far bene, mancano ancora dodici giornate e il percorso è lungo. Con il Cos siamo stati un po’ lenti nel primo tempo, poi siamo riusciti a sbloccare il risultato e tutto è diventato più facile. Abbiamo costruito diverse occasioni da rete e nel finale legittimato il risultato. La cosa che mi piace di più di questo gruppo è la disponibilità, tutti remano dalla stessa parte e quando vengono chiamati in causa danno il massimo portando quel qualcosa in più. Sono arrivati nuovi giocatori tra dicembre e gennaio e si sono subito inseriti bene nel gruppo. Contro il Cos è partito titolare Bellucci e quando nella ripresa è entrato Senesi si è fatto trovare pronto. Nel reparto difensivo ora sta avendo più spazio Croce e sta dimostrando tutto il suo valore. Quello che ha avuto meno spazio è Onesto, ma parlo spesso con lui e sa che credo in lui e che deve sempre farsi trovare pronto. Rispettiamo tutte le nostre avversarie, ma prima di tutto pensiamo a noi e a far bene”. Il match ad Olbia, inizialmente programmato per domenica, è stato anticipato a sabato 8 febbraio alle ore 14.

Nel girone F pareggio con rammarico per il Sora che di fronte la blasonata Ancona ha sfiorato quella che sarebbe stata una vittoria di prestigio oltre che importante per la classifica. Partita densa di emozioni e di occasioni per i bianconeri passati in vantaggio con Gomez a un quarto d’ora dalla fine. Poi nel finale il pari marchigiano ad opera di Battistini. “Peccato – afferma Massimiliano Schettino – perché meritavamo i tre punti, abbiamo dominato in lungo e in largo e nel primo tempo il loro portiere è stato eccezionale. Nella ripresa abbiamo continuato a premere sull’acceleratore e siamo riusciti a sbloccare nel risultato. Poi loro hanno trovato il pari sul un errore tecnico individuale ma non me la sento di colpevolizzare un singolo, perché nell’arco di una grande partita ci sta una disattenzione. Faccio i complimenti al mio gruppo di ragazzi perché davvero sono stati strepitosi, dobbiamo ancora migliorare in qualcosa e sicuramente essere più cinici sotto porta ci farebbe bene ma per il resto sono davvero soddisfatto. La vittoria sfumata nel finale non vanifica il nostro lavoro settimanale, la nostra classifica e non dimentichiamo che l’Ancona è una squadra forte, che perde pochissimo e con una delle miglior difese”. Nel prossimo turno trasferta a Castelfidardo.