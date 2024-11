Pronto riscatto Lazio: tre punti e alta classifica

La Lazio riscatta immediatamente la sconfitta contro la Juventus e ritrova i tre punti contro un Genoa che, invece, non riesce a dare continuità al pareggio in rimonta contro il Bologna e rimane fermo in terzultima posizione: all’Olimpico finisce 3-0. Oltre allo squalificato Romagnoli, Baroni deve fare a meno anche di Zaccagni per influenza e schiera dal primo minuto Noslin, mentre Gilardino conferma l’undici titolare dell’ultimo turno, inserendo solo le novità Vogliacco e Zanoli. I rossoblù partono con un buon piglio e costringono Provedel all’intervento di piedi già al 2′, per respingere il tentativo di Martin direttamente da angolo. Con il passare dei minuti la Lazio prende metri e spinge soprattutto sulla sinistra con il solito Tavares, che si crea lo spazio per un diagonale potente alto di poco. Al 21′, il portoghese è protagonista con un’azione travolgente: fermato, la palla arriva proprio a Noslin, che salta Sabelli e Vogliacco e infila un piazzato rasoterra sul secondo palo su cui Leali non può nulla. La partita è vivace ma senza chiare occasioni, e soprattutto latitano le punte, poco coinvolte da entrambe le parti. Al rientro dagli spogliatoi Gilardino si gioca la carta Norton-Cuffy, che dopo pochi secondi si fa tutto il campo per vie centrali arrivando al tiro, respinto da Provedel. I biancocelesti rispondono con Castellanos, che prima spara alle stelle dopo un suggerimento di Tavares, e poi viene chiuso bene da Leali dopo una bella giocata sulla linea di fondo.

La Lazio appare stanca, quindi Gilardino inserisce Ekhator e Ankeye per provare a pungere, ma il secondo esce dopo pochi minuti per una botta al ginocchio. Negli ultimi venti minuti la Lazio riprende il pallino del gioco grazie anche all’entrata in campo di Tchaouna e Pedro: il primo spreca una grande chance per il raddoppio ma è fondamentale all’86’ nel dare il via alla ripartenza che, dopo il cross rasoterra di Castellanos, ha portato al gol dell’ex Barcellona e Chelsea, a coronare un impatto molto importante sulla partita. Nel recupero arriva anche il tris di Vecino di testa su cross di Tavares.