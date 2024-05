Atletico Lariano: il bilancio sulla stagione dell’Under 14 regionale

E’ ufficialmente terminata la stagione dell’Under 14 regionale dell’Atletico Lariano. I ragazzi di mister Daniele Bastianelli, già salvi da circa un mese, hanno travolto per 4-0 il Valmontone fanalino di coda nell’ultima giornata di campionato di sabato scorso. “I ragazzi avevano voglia di chiudere in bellezza questo torneo – dice il tecnico dell’Under 14 regionale dell’Atletico Lariano – Volevano riscattare le ultime due prestazioni che non erano state all’altezza, anche perché avevano un po’ staccato la spina. Hanno iniziato con il giusto spirito questa sfida e sono riusciti a conquistare un successo rotondo grazie alla doppietta di Romaggioli e ai gol di Cavola e Bloise”. La stagione è stata intensa e mister Bastianelli l’aveva già archiviata con soddisfazione: “All’inizio del campionato in pochi credevano che ci saremmo salvati, invece i ragazzi sono stati costantemente sul pezzo e hanno meritato questo traguardo”.

Adesso si iniziano a gettare le basi in vista della prossima stagione: “Abbiamo giocato un’amichevole con lo Zagarolo, poi da lunedì inizieremo un torneo a Borgo Hermada che andrà avanti fino ad oltre la metà di giugno. Inoltre il 31 maggio e l’1 e 2 giugno saremo a Vasto per un torneo fuori regione che è sempre un’esperienza preziosa anche dal punto di vista caratteriale. Per questi impegni di fine stagione si sono già aggregati un paio di ragazzi che potrebbero rappresentare dei rinforzi in vista della prossima annata e magari qualcun altro si aggiungerà”. Questo perché Bastianelli rimarrà alla guida di questo gruppo anche nel prossimo campionato Under 15 regionale: “Avevamo già parlato con la società nelle scorse settimane e c’era la volontà di entrambe le parti di andare avanti insieme. È chiaro che serviranno rinforzi in ogni reparto per evitare di soffrire anche nella prossima stagione”.