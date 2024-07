Cassino: Imperio Carcione rinnova

Il matrimonio tra il Cassino e Imperio Carcione continua. Nei giorni scorsi è stato raggiunto l’accordo tra il club e il tecnico di Piedimonte, che dopo due anni e mezzo sulla panchina azzurra, proseguirà la sua avventura con l’obiettivo di tentare la scalata alla serie C. Dopo una salvezza raggiunta in extremis, un settimo posto e il quinto della stagione terminata un mese fa con l’accesso ai playoff e alla finale, si punta a un gradino più alto.

“Sono felice per noi, la conferma di Carcione -afferma il patron Nicandro Rossi – pone le basi per un campionato entusiasmante, seguiremo tutte le indicazioni del mister acquistando le pedine giuste, come sempre tutto sotto la guida di Carcione e nel rispetto del budget prefissato”. L’obiettivo del club è sempre stato quello di ripartire dall’allenatore di Piedimonte, che legittimamente aveva chiesto un po’ di tempo per riflettere, dopo l’interessamento di diverse società verso di lui.

“Non è stato facile – spiega il vice presidente Andrea Balsamo – ma da ambo le parti c’era un unico intento, quello di continuare a fare il bene dell’Asd Cassino calcio. Carcione aveva avuto diverse offerte allettanti, da club blasonati. Da subito però è apparsa possibile una condivisione, le due parti hanno pensato solo al bene Cassino e si è trovato l’accordo”. Carcione che da calciatore ha conquistato la promozione in C2 con il Cassino e che poi ha girato tante piazze tra B e C, ha debuttato nelal sua carriera da allenatore proprio nella città martire. Ambizione e determinazione sono tra le sue qualità più importanti e gli va dato grande merito per saper creare un clima speciale all’interno dello spogliatoio. Nella passata stagione sono arrivate vittorie importanti su campi davvero ostici come quelli di Cava e Nocera, a testimonianza di quanto la squadra fosse motivata a migliorarsi sempre e a raggiungere risultati significativi.

“Sono molto felice di questa scelta – afferma Imperio Carcione – un progetto di due anni e mezzo non si può lasciare senza provare a fare quello step in più, che vuole la società, e che voglio io, il mio staff, i “miei” calciatori che ci hanno fatto vivere tante emozioni. Ed una piazza come Cassino che si è risvegliata calcisticamente e che sono sicuro che la prossima stagione ci sosterrà ancora di più. Ecco spiegati i motivi della mia scelta, ringrazio il presidente Nicandro Rossi ed il vice Andrea Balsamo che hanno sposato in pieno il mio pensiero. Adesso è il momento di riconfermare un gruppo forte e cercare qualche calciatore che faccia al nostro caso per migliorarci sempre di più, forza Cassino”. In questi giorni la società è al lavoro tra conferme e trattative. Ovviamente diversi giocatori, soprattutto quelli più esperti, hanno mercato e non è facile trattenerli. Ma di fronte a un progetto importante è chiaro che tutto può diventare più facile. Sul fronte Under va ricordato che nella prossima stagione saranno soltanto tre i giocatori tra il 2004 e il 2006 che dovranno partire obbligatoriamente dal primo minuto.