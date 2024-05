Cassino: grande attesa per la finale playoff con la Romana

Trentacinque giorni dopo averla battuta di misura, il Cassino si è ripetuto andando a vincere nello stadio della Nocerina ed eliminandola dai playoff. Stesso risultato dello scorso aprile ma stavolta non è stato Magliocchetti ad essere decisivo ma il portoghese Abreu. Un altro sigillo importante per il centravanti lusitano, tornato a dicembre in maglia azzurra e spesso determinante con le sue reti.

Un Cassino che si conferma letale in trasferta dove quest’anno ha costruito la sua forza, specie sui campi più difficili. Grande entusiasmo tra i tifosi, sia quelli presenti sugli spalti del San Francesco, che quelli che in città hanno atteso il ritorno della squadra. Nei sette anni consecutivi di serie D solo in un’occasione gli azzurri avevano disputato i playoff, perdendo al primo turno con i sardi di Lanusei. Stavolta è andata meglio e domenica prossima Cocorocchio e compagni disputeranno la finale, ancora in trasferta. Si giocherà al Francesca Gianni di Roma, nel quartiere di San Basilio e di sicuro ci sarà un’altra invasione azzurra. I capitolini hanno avuto la meglio sull’Ischia, rifilando alla squadra campana ben cinque reti e non sarà facile avere la meglio sull’11 di D’Antoni. Intanto mister Carcione elogia i suoi ragazzi dopo l’impresa di Nocera. “Ci aspettavamo – afferma il tecnico di Piedimonte – un avversario più aggressivo e avevamo preparato il match in un certo modo. Abbiamo portato un altro centrocampista in costruzione, perché sapevo che la Nocerina veniva a prenderci con le due mezze ali. Ho trovato grande disponibilità da parte dei miei ragazzi, non si sono mai tirati indietro rispetto a un cambiamento di modulo o a delle novità. Penso che venire due volte a Nocera nel giro di un mese e vincere entrambi i match sia qualcosa di importante. Sono orgoglioso di loro, lavoriamo sempre per migliorarci. Il passato ci ha insegnato tanto, il martedì quando si riprendono gli allenamenti trovare un gruppo che ti ascolta ed è sempre propositivo, rappresenta la cosa più bella. Volevamo venire a Nocera e soffrire di meno dell’ultima volta e ci siamo riusciti”.

Quello di domenica è stato l’ennesimo clean sheet per la porta azzurra, con Stellato che una volta in più in questa stagione ha visto la sua porta inviolata. La grande affidabilità della difesa, la sostanza del centrocampo e la velocità del reparto offensivo pronto a colpire nei momenti importanti del match hanno fatto la differenza. Un gruppo che da oggi tornerà ad allenarsi per preparare al meglio questa finale in terra romana. La voglia di continuare a stupire c’è tutta, la Romana è stata battuta in campionato sia all’andata che a ritorno ma ovviamente questa sarà la partita più difficile. Due squadre in grande salute che si giocano l’atto finale consapevoli di aver disputato una grande stagione